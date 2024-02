DIRETTA/ Como Parma video streaming tv: la storia “vota” per gli emiliani (Serie B, 24 febbraio 2024)

DIRETTA COMO PARMA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Como Parma è il big match di giornata insieme a Cremonese Palermo. All’interno della propria storia calcistica queste due squadre si sono già affrontate in ben 44 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti del Parma con 16 vittorie. Dei restanti sfide si dividono in 14 vittorie per il Como e altrettanti risultati di pareggio. Le reti realizzate sono 55 in totale per il Parma mentre una meno per il Como. Il miglior marcatore all’interno di questa storia è l’ala destra del Parma Giuseppe Calzolari con 5 reti; altrettanti quelli realizzati da Giuseppe Baldini, del Como.

Video/ Palermo Como (3-0) gol e highlights: Brunori grande protagonista! (Serie B, 17 febbraio 2024)

La prima sfida tra queste due formazioni è stata quella giocata il 29 novembre 1931 con il successo dei Lombardi con il risultato di 1-3. Avvicinandoci a tempi più recenti tra le sfide più interessanti c’è sicuramente quello del 6 Aprile 2022 con il successo pirotecnico del Parma con il risultato di 4-3. Per il Como tripletta di Gliozzi, per il Parma in rete Vazquez, Bernabè con una doppietta e Tutino. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è stata quella della gara di andata con il successo dei ducali grazie alle reti di Man e Charpentier. (Marco Genduso)

Diretta/ Palermo Como (risultato finale 3-0): tris con Di Francesco! (17 febbraio 2024)

COMO PARMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Como Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Como Parma attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

DIRETTA/ Parma Pisa (risultato finale 3-2): decide Delprato al 95'! (Serie B, 17 febbraio 2024)

LOMBARDI REDUCI DA UN KO PER 3-0

La diretta Como Parma, in programma sabato 24 febbraio alle ore 16:15, racconta della 26esima giornata di Serie B. I biancoblu aveva iniziato nel migliore dei modi il mese di febbraio, vincendo con Ternana e Brescia entrambe le volte 1-0. Ultimamente però, a rovinare, a rovinare la festa, è stato il 3-0 inflitto dal Palermo.

Il Parma ha archiviato ormai da quasi un mese la sconfitta per 3-0 di Modena, riuscendo a tornare a vincere già dal weekend successivo con un bel 2-1 al Venezia. Risultato con cui gli emiliani si sono riscattati anche in casa del Cittadella per poi trionfare 3-2 tra le mura amiche con il Pisa: gol di Benedyczak, Man e Del Prato.

COMO PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Como Parma vedono i padroni di casa schierarsi col 4-4-2. Tra i pali Semper, difesa a quattro con Curto, Goldaniga, Barba e Ioannou. A centrocampo spazio a Bellemo, Baselli e Strefezza mentre in attacco Verdi, Da Cunha e Gabrielloni

Risponde il Parma e lo fa col modulo 4-3-3. In porta Chichizola, difeso qualche metro più avanti dal quartetto composto da Del Prato, Balogh, Circati e Coulibaly. Sohm e Man faranno le mezzali con Bernabè in regia. In avanti, tridente formato da Mihaila, Benedyczak e Bonny

COMO PARMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Como Parma danno per favorita la squadra di casa a 2.60. Secondo bet365, la X è a 3.10 mentre il 2 fisso a 2.90.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.05 contro l’1.75 dell’Under. Per chiudere, il Gol sta a 1.80 mentre il No Gol a 1.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA