Diretta Como Pro Patria/ Streaming video tv: incerto derby lombardo (Serie C)

Como Pro Patria, che verrà diretta dal signor Emanuele Frascaro e si gioca alle ore 17:30 di domenica 3 novembre, rappresenta un interessante derby all’interno del girone A della Serie C 2019-2020. Siamo nella tredicesima giornata di questo interessante campionato: le due squadre puntano un posto nei playoff sperando anche di ottenere una buona posizione nella griglia, possono contare su tradizione ed esperienza ma devono anche fare i conti con qualche risultato negativo di troppo. Il Como, che era già stato scottato in due derby precedenti, ha pareggiato in casa contro il Lecco, facendosi riprendere nella partita che è certamente la più sentita della stagione; adesso dunque cercherà di riprendere la marcia potendo contare su un’altra giornata casalinga. Per la Pro Patria invece l’ultima allo Speroni è stata drammatica: sconfitta contro la Carrarese nonostante due gol segnati, c’è dunque bisogno di riprendersi e vedremo quale delle due squadre, eventualmente, riuscirà a farlo nella diretta di Como Pro Patria della quale intanto presentiamo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Pro Patria non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo ormai che le partite del campionato e della Coppa Italia di Serie C sono state acquistate (per l’ennesima stagione) dal portale Eleven Sports, che di conseguenza le fornisce in diretta streaming video. Sarà dunque possibile abbonarsi al servizio, con una sottoscrizione stagionale, oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, il cui prezzo è stato fissato all’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI COMO PRO PATRIA

Marco Banchini dovrebbe puntare sul 3-5-2 per Como Pro Patria: possibile qualche cambio rispetto a domenica, per esempio a centrocampo H’Maidat può sostituire Bellemo o Raggio Garibaldi per le mezzali mentre il bomber Gabrielloni si prepara a tornare titolare davanti, anche se Ganz ha segnato domenica (a rimanere fuori potrebbe esser Miracoli). Iovine e De Nuzzo saranno i laterali in mediana, Marano agirà in cabina di regia; Sbardella, Crescenzi e Loreto i tre difensori che formeranno la line a protezione del portiere Facchin. Nella Pro Patria, che agisce con modulo speculare, Ivan Javorcic potrebbe tornare a inserire Pedone ed Edoardo Defendi: il primo a centrocampo per Brignoli o Ghioldi (con la conferma di Fietta), il secondo nel tandem offensivo sostituendo uno tra Le Noci e Mastroianni. Per il resto, formazione confermata: Lombardoni, Battistoni e Boffelli davanti a Tornaghi, gli esterni schierati sulla linea dei centrocampisti saranno ancora una volta Colombo e Galli salvo sorprese dell’ultima ora.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i lariani ad avere i favori del pronostico in Como Pro Patria, e anche in modo piuttosto netto: il segno 1 che identifica la loro vittoria è stato quotato 1,75 volte la puntata dall’agenzia di scommesse Snai, che ha invece assegnato un 3,35 all’eventualità del pareggio (regolata come sempre dal segno X). Il segno 2 è quello sul quale dovrete scommettere per la vittoria esterna dei bustocchi: in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe a 4,75 volte quanto investito con questo bookmaker.



