DIRETTA COMO SAMPDORIA/ Video streaming tv: ecco la storia della partita (Serie B, 27 settembre 2023)

DIRETTA COMO SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Como Sampdoria, presenta due formazioni che si sono affrontate all’interno della propria storia solamente in tre occasioni. Spulciando i precedenti si nota una vittoria del Como e ben due per la formazione blucerchiata. Non è mai accaduto che le due formazioni si accontentassero di un pareggio, chissà che non accada proprio quest’oggi in questo match valevole per il campionato di serie B. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate era il 2001 con il Como che ottenne la vittoria per 3-1.

Sampdoria che rispose nella gara di ritorno vincendo al Marassi per 2-1. La terza e ultima sfida queste due formazioni andava in scena nel 2014, per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ad avere la meglio la Sampdoria con il risultato di 4-1, in gol Gabbiadini e tre volte l’ex Inter Eder. Per il Como a segno Le Noci. Tutte le volte che queste due formazioni si sono affrontate all’interno della propria storia, ci sono stati sempre almeno tre gol (5 nel 2014 e 4 nel 2001). (Marco Genduso)

DIRETTA TV COMO SAMPDORIA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Como Sampdoria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Como Sampdoria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

COMO SAMPDORIA: LIGURI DELUSIONE DEL TORNEO

La diretta Como Sampdoria, in programma mercoledì 27 settembre alle ore 2o:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie B. Situazione opposta tra le due squadre: i lariani, dopo un avvio di stagione balbettante, hanno trovato la strada giusta mettendo insieme tre vittorie di fila, ultima quella in casa del Cittadella. I blucerchiati, invece, partiti con i favori del pronostico a inizio campionato, stanno faticando non poco come si evince da una classifica che li condanna nelle retrovie dopo sei partite giocate.

COMO SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Como Sampdoria, sfida in programma mercoledì 27 settembre ore 2o:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como. Tra i padroni di casa mister Longo dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-1-2 con Verdi e Da Cunha alle spalle di Cutrone. A centrocampo ballottaggio tra Bellemo e Baselli accanto ad Abildgaard. In casa Sampdoria mister Andrea Pirlo continuerà col suo 4-3-3 e un tridente formato da Pedrola, Borini e uno tra Depaoli e La Gumina.

COMO SAMPDORIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Como Sampdoria danno per favorita la squadra di mister Longocon il segno 1 proposto a 2.35. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria blucerchiata è dato a 3.00 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

