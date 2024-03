DIRETTA CONEGLIANO ECZACIBASI/ Video streaming tv: c’è un grande precedente (Champions League, 14 marzo 2024)

DIRETTA CONEGLIANO ECZACIBASI: L’ULTIMA VOLTA

Abbiamo già detto che la diretta di Conegliano Eczacibasi non ha troppi precedenti recenti, e infatti l’ultima volta in cui le due squadre si sono incrociate risale alla stagione 2018-2019. L’incrocio nei quarti di finale, primo turno ad eliminazione diretta visto che non c’era il playoff, si era generato perché la Imoco era arrivata seconda nel suo girone: Conegliano aveva subito due sconfitte contro Scandicci e Schweriner, lasciando la prima posizione alla Savino del Bene per il quoziente set e riuscendo a rimanere davanti alle tedesche per un solo punto. Nei quarti poi il PalaVerde aveva registrato un 3-0 a favore di Eczacibasi nel match di andata: risultato che ipotecava la qualificazione per le turche.

Invece Conegliano aveva reagito alla grande, vincendo 3-1 in Turchia e poi qualificandosi grazie al 15-10 nel golden set; in semifinale il successo contro il Fenerbahçe aveva spalancato le porte della finale che però la Imoco aveva perso contro Novara, che aveva in campo Paola Egonu e dopo aver fatto fuori il VakifBank campione uscente si era presa il titolo europeo. Oggi a distanza di cinque anni Conegliano ed Eczacibasi tornano a sfidarsi in Champions League, e questa volta per la semifinale: sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose sul taraflex del PalaVerde aspettando la partita di ritorno che decreterà la finalista. (agg. di Claudio Franceschini)

CONEGLIANO ECZACIBASI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Eczacibasi non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: la Champions League di volley femminile non viene trasmessa “tradizionalmente” nel nostro Paese, ma la visione di questa semifinale di andata sarà comunque disponibili perché i diritti per la stagione sono stati acquisiti dalla piattaforma DAZN. I clienti di questa emittente potranno di conseguenza avere accesso alle immagini con visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di una connessione a internet.

LA IMOCO CI CREDE!

Conegliano Eczacibasi è in diretta dal PalaVerd di Villorba, alle ore 20:30 di giovedì 14 marzo: è la semifinale di andata di volley Champions League 2023-2024, arriva dunque un momento fondamentale nella stagione di una Imoco che potrebbe vincere ogni trofeo cui abbia partecipato e, dopo aver messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia, si prepara anche a dare l’assalto all’ennesimo scudetto sapendo già di aver chiuso al primo posto la regular season di Serie A1, e dunque potendosi interamente concentrare sulla sfida alle turche che sono le vice campionesse in carica.

L’anno scorso Eczacibasi aveva perso la finale contro il VakifBank: quest’ultima è stata poi eliminata da una Conegliano che ha vinto entrambe le partite dei quarti di finale, e dunque si presenta in semifinale con i gradi della favorita perché non può che essere così se si fanno fuori le due volte campionesse. In realtà poi a parlare dovrà essere il campo, dunque adesso noi aspettiamo che l’attesissima diretta di Conegliano Eczacibasi prenda il via e nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che animeranno questa serata di Champions League al PalaVerde.

DIRETTA CONEGLIANO ECZACIBASI: RISULTATI E CONTESTO

Siamo pronti a vivere la diretta di Conegliano Eczacibasi, una sfida che possiamo definire classica per la costante presenza delle due squadre nelle fasi finali di Champions League, anche se poi la storia non ci racconta di troppi incroci (ci arriveremo). Intanto nel presentare questa partita possiamo dire che sia certamente un peccato che in semifinale non sia arrivata Scandicci: avremmo avuto un grande derby e la certezza di un’italiana in finale, ma la Savino del Bene è caduta nei quarti contro Eczacibasi dopo averla battuta due volte nel girone, cosa che ovviamente ha aumentato i rimpianti.

Le turche dunque hanno dimostrato che quando si fa sul serio sanno elevare il loro livello di gioco e diventare tostissime per chiunque, ma Conegliano dal canto suo ha la forza di una stagione monumentale fatta di due trofei già messi in bacheca un 24-0 in Serie A1 e otto vittorie in altrettante partite di Champions League. Insomma: forse la squadra favorita per arrivare in finale è proprio la Imoco, ma le partite vanno sempre giocate e l’anno scorso le pantere erano state sorprese dal Fenerbahçe, dunque vedremo cosa succederà in campo tra poche ore nella semifinale di andata…











