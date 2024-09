DIRETTA CONEGLIANO MILANO: UNA SFIDA INFINITA!

Con la diretta Conegliano Milano si torna a parlare della grande pallavolo femminile perché alle ore 18:00 di sabato 28 settembre, presso il Palazzetto dello Sport di Roma, si assegna la Supercoppa volley 2024. A differenza del torneo maschile, questo trofeo prevede una sola partita: nello specifico si affrontano la vincente del campionato e quella della Coppa Italia ma, essendo che le due squadre coincidono (e non è una novità), a sfidare la Imoco sarà quella Vero Volley che l’anno scorso ha dovuto accettare ancora una volta di fare da sparring partner o eterna seconda alle spalle delle sensazionali pantere.

DIRETTA/ Perugia Trento (risultato finale 3-2): quinto set decisivo! (Supercoppa volley 2024, 22 settembre)

La diretta Conegliano Milano è dunque il rinverdirsi di una sfida infinita, che ha caratterizzato gli ultimi anni del volley di casa nostra ed è sbarcata anche in Europa: con la Supercoppa volley 2024 il Vero Volley potrebbe finalmente imporre la sua legge, ma dall’altra parte la Imoco potrebbe mettere un altro titolo nella sua sconfinata bacheca e, almeno per il momento visto che la stagione sarà lunga e ricca di impegni, ripristinare lo status quo. Ora aspettando che la diretta Conegliano Milano prenda il via proviamo ad addentrarci meglio nelle pieghe della Supercoppa volley 2024.

DIRETTA/ Trento Monza (risultato finale 3-0): Itas in finale! (Supercoppa volley 2024, 21 settembre)

CONEGLIANO MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA SUPERCOPPA VOLLEY 2024

La diretta tv di Conegliano Milano sarà un appuntamento accessibile a tutti gli abbonati, perché andrà in chiaro: il canale che trasmetterà la Supercoppa volley 2024 sarà Rai Due, in alternativa questa emittente fornirà anche il servizio di diretta streaming video tramite il sito di Rai Play o la relativa applicazione, così da non perdere nemmeno un istante di questa entusiasmante partita. Ricordiamo poi che la diretta Conegliano Milano sarà garantita, sempre in mobilità, anche dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CONEGLIANO MILANO

Diretta/ Perugia Piacenza (risultato finale 3-1): vittoria della Sir Susa Vim! (Supercoppa volley 2024)

DIRETTA CONEGLIANO MILANO: LA PRIMA DI TANTE?

Parlando della diretta Conegliano Milano potremmo anticipare il grande tema della stagione, ovvero un’eterna rivalità tra due squadre che nelle ultime stagioni hanno dimostrato di essere superiori alle altre. Basti pensare all’ultimo anno: Conegliano Milano è stata la Supercoppa, come già detto la finale di Coppa Italia ma anche e soprattutto quella di Champions League, uno straordinario per l’Italia e un dolcissimo preludio a quanto accaduto in Italia a Parigi, quando una nazionale femminile che non aveva mai messo una medaglia olimpica al collo ha vinto l’oro, dominando ogni avversaria si sia parata sul suo cammino.

Ripartiamo da qui per parlare della diretta Conegliano Milano: certamente bisogna dire che in questa rivalità ha sempre goduto la Imoco – che tra l’altro ha confermato Daniele Santarelli come allenatore – ma i cicli sono anche destinati a esaurirsi e quello di Conegliano, per quanto sia lunghissimo, potrebbe ad un certo punto incrinarsi. Lo scopriremo presto, magari sarà così già questa sera nella Supercoppa volley 2024 o forse il Vero volley dovrà ancora aspettare perché arrivi il suo momento, intanto però con la diretta Conegliano Milano l’ennesima sfida può dirsi lanciata, e noi siamo fortunati ad assistervi una volta di più.