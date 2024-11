DIRETTA CONEGLIANO MLADOST (RISULTATO 2-0): INIZIA IL 3^ SET!

Siamo nel corso del secondo set tra Conegliano e Zagabria Mladost. Fast di Lubian, 11-4. Ace di Lanier per il 20-6, secondo set praticamente senza storia, Conegliano sta facendo valere il maggio tasso tecnico rispetto alle giovani croate. Muro di Lukasik su Bosnjak per il 23-9. Arriva la diagonale di Lukasik, si va sul 24-10. Ace di Adigwe, il secondo set termina sul 25-10. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Milano Porto (risultato finale 3-0) streaming video tv: esordio vincente! (oggi 7 novembre 2024)

CONEGLIANO MLADOST DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Salutare dal vivo il ritorno in Champions League delle campionesse d’Europa è sicuramente un’ottima idea, in alternativa sappiate che la diretta Conegliano Mladost in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma la partita sarà comunque visibile grazie al servizio della diretta Conegliano Mladost in streaming video sulla piattaforma DAZN, che pure in questa stagione ha comprato i diritti della Champions League di pallavolo, sia per gli uomini sia per le donne.

DIRETTA/ Scandicci CSO Voluntari (risultato finale 3-0): vittoria netta! (oggi 6 novembre 2024)

INIZIA IL 2^ SET!

Inizia il match tra Conegliano e Zagabria Mladost. Bosnjak mette a segno il 2-1. Ace di Adigwe per il 4-4. Grabic trova la parallela del 10-9. Muro di Eckl su Grabic, 12-9. Ace di Lanier, 15-9, sta allungando Conegliano. Prkacin commette fallo in palleggio, 25-24 di un primo set molto tirato. Eckl trova un grande muro per il 26-24, primo set a Conegliano. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA

Ci siamo, comincia la diretta Conegliano Mladost che sancisce il debutto delle campionesse in carica nella nuova edizione della Champions League, ma una partita di lusso è anche quella andata in scena domenica nella scorsa giornata del campionato di Serie A1 e l’Imoco ha dato l’ennesima dimostrazione di forza travolgendo per 3-0 Scandicci nel remake dell’ultima finale scudetto. Al termine della partita, Monica De Gennaro aveva commentato così il netto successo di Conegliano: “Abbiamo giocato molto bene i primi due set, sapevamo della forza delle nostre avversarie e che avremmo dovuto giocare una grande partita, e abbiamo avuto un ottimo approccio che ci ha dato fiducia”.

DIRETTA/ Conegliano Milano (risultato finale 3-2): venete sul tetto d'Europa! (Champions, 5 maggio 2024)

Il libero delle campionesse aveva poi aggiunto: “Il pubblico è stato fantastico, come sempre, e ci ha dato la spinta nei momenti difficili come a fine del terzo set quando abbiamo faticato molto, ma con carattere e lucidità siamo state brave a portarlo a casa. Una vittoria importante e adesso non ci si ferma, sotto con la Champions dove vogliamo continuare bene la nostra stagione”. Adesso però è davvero il momento di tornare in campo, diamo il via alla diretta Conegliano Mladost! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONEGLIANO MLADOST: IL CALENDARIO

Mentre aspettiamo la diretta Conegliano Mladost, facciamo un salto nel futuro prossimo della Imoco per scoprire tutti gli appuntamenti delle campionesse in carica nel girone A della Champions League di volley femminile 2024-2025. Si tornerà in campo già settimana prossima e allora ecco che per Conegliano ci sarà in calendario la prima trasferta, martedì prossimo 12 novembre sul campo del Maritza Plovdiv.

Gli impegni d’andata termineranno con una seconda trasferta consecutiva mercoledì 27 novembre in Polonia, sul campo del Developres Rzeszow, quindi l’Imoco tornerà a giocare in casa per la Champions League femminile solamente alla quarta giornata, martedì 10 dicembre, ospitando a Villorba la formazione bulgara, poi si passerà all’anno nuovo perché è in calendario per giovedì gennaio 2025 la trasferta in Croazia contro il Mladost Zagabria che oggi arriva in Veneto. Infine, la chiusura sarà mercoledì 22 gennaio in casa contro le polacche, chissà se i giochi saranno già fatti per Conegliano… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL DEBUTTO DELLE DETENTRICI IN CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Conegliano Mladost stasera, giovedì 7 novembre 2024, avrà il fascino del debutto delle detentrici del titolo europeo nella nuova edizione della Champions League di volley femminile 2024-2025. L’appuntamento per vedere in azione la A. Carraro Imoco Conegliano sarà quindi tra le mura amiche del PalaVerde di Villorba con inizio alle ore 20.30, quando è in programma la diretta Conegliano Mladost, partita che sulla carta dovrebbe vedere nettamente favorite le campionesse di tutto.

Questo è d’altronde un discorso valido praticamente sempre quando scende in campo Conegliano, stavolta a mettere i bastoni fra le ruote ci proveranno le croate del Mladost Zagabria, prime avversarie delle campionesse d’Europa in carica nel girone A, che comprende anche le polacche del Developres Rzeszow e le bulgare del Maritza Plovdiv. Il cammino stagionale della Imoco fino a questo momento è stato perfetto, anche il debutto in Champions League poterà gioie? A questa domanda naturalmente risponderà la diretta Conegliano Mladost…

DIRETTA CONEGLIANO MLADOST: COSA ATTENDERCI DALL’ESORDIO?

La diretta Conegliano Mladost quindi vedrà le ragazze di Daniele Santarelli intenzionate a cercare una vittoria per cominciare con il piede giusto la campagna di difesa del titolo europeo conquistato nella scorsa primavera in uno splendido derby italiano contro Milano. Come abbiamo già accennato, le ultime settimane hanno visto un cammino perfetto per le venete, che hanno conquistato la Supercoppa Italiana battendo in finale nuovamente il Vero Volley e in campionato vantano sette vittorie su altrettante partite giocate.

Insomma, non è facile per nessuno giocare contro Conegliano, che nella scorsa stagione ha completato il Triplete che in precedenza era già riuscito nel 2021. Stavolta ci proverà il Mladost Zagabria, che in Croazia ha vinto gli ultimi sette campionati nazionali consecutivi ma che l’anno scorso non aveva raggiunto nemmeno la fase a gironi, fermandosi ai preliminari. Questa volta le croate hanno già fatto un passo in avanti, ma uscire con un risultato positivo dalla diretta Conegliano Mladost si annuncia difficile per loro…