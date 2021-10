Diretta Conegliano Vallefoglia/ Streaming video tv: pantere contro le neopromosse!

DIRETTA CONEGLIANO VALLEFOGLIA: SUBITO LE NEOPROMOSSE

Conegliano Vallefoglia, diretta dagli arbitri Papadopol e Simbari, è la partita di volley femminile in programma oggi, domenica 10 ottobre 2021: fischio d’inzio previsto per le ore 20.30. Diamo finalmente il via alla prima giornata della stagione 2021-22 della Serie A1 di pallavolo femminile e incontro che subito ci si para davanti è la diretta tra Conegliano e Vallefoglia, match che pure si annuncia ricco di sorprese. Padrone di casa al Palaverde naturalmente le pantere che di ritorno dalla vittoria in Supercoppa italiana, puntano chiaramente al trionfo anche al debutto in campionato, anche per proseguire nella striscia di ben 65 vittorie di fila fin qui conseguite.

Contro però la sorpresa della stagione A1 di volley femminile e dunque il Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di Fabio Bonafede, nuova entrata del primo campionato nazionale, vincitrice del girone est della serie A2 e dei play off promozione: club da cui ancora non sappiamo che aspettarci, ma che pure ispira alte aspettative. Le marchigiane sono state fin qui protagoniste di una cavalcata fino al primo campionato nazionale certo eccezionale: e se pure il pronostico questa sera non le vede vincenti contro il club più forte al mondo, potrebbero comunque farci davvero divertire.

DIRETTA CONEGLIANO VALLEFOGLIA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che per questa stagione 2021-22 della Serie A1 di volley femminile eccezionalmente una sfida per giornata della stagione regolare sarà disponibile anche sul satellitare di Sky. Nella prima giornata di Serie A1, avremo dunque la sfida tra Conegliano e Vallefoglia in diretta tv sul satellitare: appuntamento alle ore 20.30 al canale Sky Sport Arena. Tale incontro sarà chiaramente visibile, solo per gli abbonati, anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA CONEGLIANO VALLEFOGLIA: IL CONTESTO

Come dicevamo prima, siamo davvero curiosi di dare la parola al campo per la diretta tra Conegliano e Vallefoglia, match da cui ancora non sappiano che attenderci. Certo padrone di casa saranno le pantere di Santarelli, che dopo aver vinto tutto nella scorsa stagione, puntano a fare il bis anche per il 2021-22. In tal senso il club veneto è partito molto bene, facendo sua la Supercoppa italiana solo pochi giorni fa contro Novara: un ottimo punto di partenza per ua società che comunque si è ancora rafforzato anche nel mercato estivo. Chiaro dunque che anche quest’anno in Serie A1 e oggi in campo, ci attendiamo il dominio delle gialloblu: ma chissà che le ultime arrivate possano mettere alle corde Egonu e compagne.

Siamo in ogni caso davvero curiosi di ammirare le nuove arrivate della Serie A1 subito al banco di prova più ostico della stagione e chissà che il tecnico Bonafede abbia preparato qualche colpo a sorpresa. In ogni caso la squadra marchigiana ha dalla sua il fattore sorpresa, un grandissimo entusiamo e un rooster molto competitivo, dove spiccano i volti di Tatiana Kosheleva, campionessa del mondo nel 2010 e Cecchetto da Perugia, come anche Botezat, ex del match avendo pure vestito la maglia di Conegliano di recente. Ci attende dunque un gran match, il cui esito non pare in discussione, ma che potrebbe regalarci brividi!.

