Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai: sfida infinita (finale Coppa Italia)

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: GRAN FINALE DI COPPA ITALIA!

Conegliano Novara, in diretta dall’RDS Stadium di Rimini, è la partita di volley femminile in programma oggi, domenica 14 marzo 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. E’ ancora Conegliano-Novara per la finale della Coppa Italia A1 di volley femminile: per la terza volta le due squadre si contendono il primo trofeo della stagione e davvero non vediamo l’ora di dare spazio alle due squadre che, ormai da anni ci stanno regalando emozioni ai massimi livelli, in Italia come in Europa. Anzi per la diretta tra Conegliano e Novara possiamo proprio parlare di ”sfida infinita”: ricordato che già in precedenza le due squadre si erano affrontate in finale di Coppa due volte, va pure detto che solo nella stagione 2020-21 pure le pantere e le azzurre si contenderanno il pass per la finale della Champions league (le semifinali sono previste giusto la prossima settimana), e che pure potrebbero essere rivali per la corsa allo scudetto, visto che Conegliano e Novara sono arrivate ai primi due posti della regular season. Insomma la finale di questa sera è sfida tra le due miglior realtà del volley all’italiana: sarà gran spettacolo in campo.

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Novara sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video della finale della Coppa Italia A1, senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola alla diretta tra Conegliano e Novara, e ben consci non solo della posta in palio come pure del valore delle due contendenti, ci pare doveroso ora andare a vedere come le due big sono arrivate a giocarsi la prima coppa della stagione. Partiamo allora dalle pantere che, realizzato un record di 54 successi di fila, puntano a non interromperlo proprio oggi. L’Imoco ha messo da parte infatti anche qui un cammino lineare: superata pur con quella difficoltà Busto Arsizio per 3-1 ai quarti di finale, le gialloblu se la sono vista poi con Monza. In semifinale le venete non sono state impeccabili, ma hanno comunque chiuso la pratica per 3-1 e dunque strappato il primo pass che valeva la finale della Coppa Italia A1 di volley femminile. Percorso praticamente perfetto per Novara: superato Firenze per 3-0 ai quarti di finale, le azzurre hanno poi affrontato Chieri in un bollente derby piemontese in semifinale. Qui per le ragazze di Lavarini hanno fatto fatica contro le torinesi, davvero implacabili in difesa e a muro: l’Agil volley ha comunque tenuto duro ed è riuscita a chiudere la pratica per 3-1. E ora alle piemontesi attende, ancora una volta la finalissima con le venete: chi vincerà?.

