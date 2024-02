DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK/ Video streaming tv: tre finali di Champions nei precedenti (29 febbraio 2024)

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK: I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Conegliano VakifBank affrontiamo ovviamente una delle sfide più scintillanti che possano avvenire in Champions League; queste due squadre infatti si sono già sfidate per ben tre volte in finale con il bilancio che sorride alle turche, forti di due vittorie. Quest’anno ovviamente non potremo avere un ultimo atto tra Conegliano e VakifBank, causa il sorteggio che le ha messe di fronte nei quarti anche e soprattutto a causa del secondo posto nel girone che hanno ottenuto le turche, come già ricordato alle spalle di Milano che le ha battute due volte nella prima fase.

Diretta Trento Berlino/ Streaming video tv: formalità per la Itas? (Champions League, 29 febbraio 2024)

Dicevamo però delle finali di Champions League: la prima, nel 2017, Conegliano l’aveva persa in casa, al PalaVerde di Villorba, mentre il VakifBank aveva riscattato la sconfitta subita l’anno precedente (a Montichiari) da Casalmaggiore, tornando sul tetto d’Europa dopo quattro anni. Nel 2021 a Verona la Imoco si era riscattata, ottenendo così quello che è ancora oggi l’unico trionfo in Champions League. L’anno dopo, altro giro: stavolta a Lubiana, in Slovenia, con successo del VakifBank che ancora una volta ha spezzato un digiuno di quattro anni andando a sollevare il trofeo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Milano Lodz/ Streaming video tv: semifinale ad un passo! (Champions League, 29 febbraio 2024)

CONEGLIANO VAKIFBANK STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bisogna ricordare che la diretta tv di Conegliano VakifBank non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite della Champions League di volley femminile sono infatti appannaggio della piattaforma DAZN, perciò la visione sarà riservata agli abbonati ed è ovviamente in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Possiamo anche dire che il sito ufficiale della competizione, vale a dire www.cev.eu, fornisce tutte le informazioni utili su questa partita con i dati che riguardano le due squadre e il quadro complessivo sulla Champions League.

Diretta/ Civitanova Ankara (risultato finale 3-1): trionfo Lube! (28 febbraio 2024)

CONEGLIANO VAKIFBANK: PER COMPLETARE L’OPERA!

Conegliano VakifBank è in diretta dal PalaVerde di Villorba, alle ore 18:30 di giovedì 29 febbraio: si gioca per il ritorno dei quarti di finale di volley Champions League 2023-2024. La Imoco Conegliano è ad un passo dalla semifinale: all’andata ha fatto un capolavoro battendo le bicampionesse in carica con un 3-1, perdendo il primo set ma poi dominando il match. Adesso per procedere verso la Final Four basterà anche solo vincere due set: in questo modo Conegliano sarà in semifinale, diversamente (3-0 o 3-1 per il VakifBank) sarà necessario il golden set.

Intanto però la Imoco, che in Serie A1 ha blindato il primo posto in regular season, procede nella sua stagione straordinaria: già messe in bacheca Supercoppa e Coppa Italia, le venete viaggiano verso un altro potenziale scudetto e possono ovviamente rivincere la Champions League, estendendo per un altro anno il loro dominio in Italia e la competitività europea. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Conegliano VakifBank, mentre aspettiamo possiamo fare qualche rapida incursione nei temi principali della partita.

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta di Conegliano VakifBank possiamo quindi dire che, rispetto alle ultime stagioni, i rapporti di forza sembrano essersi invertiti: sarà perché le turche hanno perso Paola Egonu oltre ad altre giocatrici importanti, sta di fatto che già nel girone di Champions League le campionesse avevano leggermente faticato (perdendo due volte contro Milano) e sono dovute passare dal playoff, poi nel momento della verità la Imoco è stata straordinaria nell’andare a violare lo Spor Sarayi di Istanbul con una vittoria da tre punti.

Naturalmente quando si tratta del VakifBank non si possono mai fare i conti senza l’oste: la partita di ritorno nei quarti di finale andrà giocata come se si partisse dallo 0-0, è necessario questo per evitare cali di tensione che, contro quella che rimane una corazzata del volley europeo, potrebbero costare caro. Certamente però la Imoco è vicina alla semifinale di Champions League, che l’anno scorso aveva mancato venendo eliminata dal Fenerbahçe; la stagione delle pantere potrebbe essere memorabile, intanto vedremo se davvero arriverà la qualificazione questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA