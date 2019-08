Diretta Conferenza stampa Aia/ Le nuove regole arbitrali del campionato di Serie A

E’ attesa per questo venerdi 23 agosto 2019 la classica Conferenza stampa dell’Aia, che chiuderà il raduno a Coverciano degli arbitri della categoria A e B, che faranno il loro esordio ufficiale in questo fine settimana. Alle ore 11.30 quindi dalle sale del Centro Tecnico di Coverciano, il presidente federale Gravina e il presidente della Associazione Arbitri Nicchi, assieme ai rappresentanti di Leghe e componenti apriranno ufficialmente una nuova incredibile stagione, spiegando nel frattempo anche tutte le novità del Campionato 2019-2020, con anche le nuove norme promosse dalla Ifab (International Football Association Board). dopo quindi l’ingresso della tecnologia Var della stagione passata, altre novità regolamentari entreranno in vigore per i massimi campionati nazionali, già a partire da questo fine settimana, quando è prevista la prima giornata. Da segnalare che nel pomeriggio, sempre a Coverciano, alle ore 15.00 sarà previsto anche un’incontro tra il designatore di Serie A Nicola Rizzoli ai rappresentanti del media e al dirigenti delle società di serie A, volto a spiegare le nuove norme promosse dalla Ifab.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA DELL’AIA

Secondo le ultime informazioni non sarà possibile seguire in diretta tv la conferenza stampa dell’Aia 2019 e di conseguenza non vi sono indicazioni sulla possibile diretta streaming video dell’incontro. Ricordiamo però che le principali tv di certo non mancheranno di trasmettere in diretta i momenti principali di tal incontro. Inoltre la stessa Aia fornirà aggiornamenti importanti attraverso il proprio portale ufficiale e i profili social collegati.

CONFERENZA STAMPA AIA: LE PRINCIPALI NOVITA’ PER LA STAGIONE 2019-2020

In attesa di dare il via alla conferenza stampa dell’Aia in vista della prossima stagione di calcio 2019-2020 ormai alle porte, andiamo a vedere quali sono le principali novità e regole che interessano l’arbitraggio dei match per la prossima stagione, ormai alle porte. Introdotte dalla Ifab, che coordina le leggi del calcio mondiale, tra le norme dalla portanza più sostanziosa spicca quella che regola la rimessa dal fondo, visto che non vi sarà più l’obbligo di ricevere dal portiere in pallone fuori dall’area di rigore. Ma non solo: quest’anno infatti è stata modificata e perfezionata la norma sul falli di mano, caso su cui si è molto discusso l’anno scorso e non solo nel primo campionato italiano. Ecco quindi che per evitare al massimo le interpretazioni da parte del direttore di gara, di fatto sarà sempre punibile il braccio largo, anche con il pallone a distanza ravvicinata: la discrezionalità quindi sarà limitata ai casi di braccia o mani vicine al corpo e saranno sanzionati anche tutti i gol realizzati con tocco di braccio e mano anche se involontari. Le novità però non finiscono qua: non ci resta che attendere la conferenza stampa dell’Aia di questa mattina per scoprirle tutte!



