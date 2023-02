Diretta conferenza stampa Tiago Pinto Roma/ Streaming video tv, il punto sul mercato

Alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 8 febbraio 2023, è prevista la diretta della conferenza stampa di Tiago Pinto: il general manager della Roma, come è ormai consuetudine per il dirigente portoghese, farà il punto sul calciomercato invernale, che si è concluso una settimana fa. Sarà quindi una bella occasione per provare a mettere chiarezza in alcune trattative e provare a ipotizzare quello che la Roma potrebbe fare nella seconda parte di stagione; la conferenza stampa di Tiago Pinto è dunque un appuntamento ormai classico, che la Roma “americana” forniva già in passato con Walter Sabatini oppure Monchi al posto del lusitano.

Capiremo dunque quali possano essere state le strategie della Roma in sede di calciomercato, con il giudizio interno sull’operato della società giallorossa, che nel mese di gennaio 2023 si è trovata a fare i conti con la grana dell’esplosivo “caso” legato a Nicolò Zaniolo, che ha turbato la squadra di mister José Mourinho, e magari potremo già cominciare ad immaginare quali potrebbero essere le mosse della Roma verso il calciomercato estivo, anche se molto dipenderà dal piazzamento finale e quindi da quale Coppa vedrà protagonista la Roma.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA TIAGO PINTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Non sarà a disposizione una diretta tv per la conferenza stampa di Tiago Pinto: l’evento non viene coperto dai canali della nostra televisione, anche se Sky Sport 24 (numero 200 del decoder, riservato agli abbonati) potrebbe eventualmente fare qualche incursione per seguire qualche brano dell’evento. In alternativa la conferenza stampa di Tiago Pinto dovrebbe essere disponibile sugli account ufficiali che la Roma mette a disposizione: in particolare possiamo indicare la diretta streaming video su YouTube o Facebook.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA TIAGO PINTO ROMA: IL CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta della conferenza stampa di Tiago Pinto, che in estate era stato un grande protagonista del calciomercato, con il colpo da copertina legato al nome di Paulo Dybala ma non soltanto, considerati altri acquisti estivi di grande livello per la Roma, come Nemanja Matic, Mady Camara e Georginio Wijnaldum, che purtroppo si è gravemente infortunato e quindi abbiamo visto pochissimo, ma naturalmente era stato comunque un fiore all’occhiello per il general manager della Roma, che poi qualcosa ha fatto anche in un mese di gennaio difficilissimo per il calcio italiano.

A parte il caso Zaniolo, hanno lasciato la Roma Eldor Shomurodov verso lo Spezia, Matías Viña in direzione Bournemouth e Gonzalo Villar in direzione Getafe, il primo in prestito secco mentre gli altri due in prestito con diritto di riscatto (Villar era rientrato dalla Sampdoria), mentre gli arrivi sono quelli del difensore spagnolo classe 1993 Diego Javier Llorente Ríos e dell’attaccante norvegese classe 1988 Ola Solbakken, il primo in prestito dal Leeds e il secondo da svincolato dopo la fine del suo contratto con il Bodø/Glimt il 31 dicembre scorso, perché in Norvegia i campionati seguono l’anno solare. Nell’imminente conferenza stampa dunque ascolteremo il parere del general manager della Roma, non ci resta che aspettare…











