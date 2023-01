Zaniolo lascia la Roma?/ Calciomercato, De Zerbi: “Fuori dai parametri del Brighton”

Calciomercato news, Nicolò Zaniolo può lasciare subito la Roma

In quest’ultimo giorno di calciomercato invernale continua a tenere banco il tormentone relativo a Nicolò Zaniolo ed alla possibilità che lasci la Roma entro la fine della finestra di trattative. L’azzurro è stato ufficialmente messo fuori dal progetto dalla società giallorossa e pertanto potrà continuare ad allenarsi, visto che proibirglielo andrebbe contro il regolamento, ma, come rivelato da Sky Sport, non vestirà mai più la maglia della Roma.

In questa settimana il general manager Tiago Pinto ha provato a trovare una soluzione ma lo stesso Zaniolo ha rifiutato il trasferimento in Inghilterra al Bournemouth per 35 milioni di euro poichè non convinto dal progetto. Il ventitreenne di Massa non voleva infatti trasferirsi in un club che lotta per non retrocedere aspettando piuttosto la chiamata di altre compagini come il Tottenham di mister Antonio Conte o il Milan. I rossoneri non hanno però soddisfatto le richieste dei capitolini non potendo garantire l’obbligo di riscatto o anche andare oltre un’offerta da 23 milioni per il cartellino del giocatore.

Calciomercato news, Zaniolo è fuori dal progetto della Roma

L’eventuale partenza di Nicolò Zaniolo rimane possibile in questa fase finale del calciomercato di gennaio dopo esser stato messo fuori dal progetto della Roma. Oltre a Pinto, anche lo stesso allenatore José Mourinho ha scaricato Zaniolo sottolineandone la sua infelicità nelle recenti conferenze stampa del portoghese e dichiarando di volere giocatori motivati per la sua squadra. Il Siviglia nelle scorse ore ha smentito l’interesse per l’ex interista che è stato accostato pure al Lipsia, bisognoso di rimpiazzare l’infortunato Dani Olmo, ed al Leeds United, che ha già pescato McKennie dalla Juventus ed ha ceduto proprio alla Roma il difensore Diego Llorente.

Calciomercato news, niente Brighton se Zaniolo lascia la Roma

Una presunta destinazione per Zaniolo in caso di addio alla Roma sembrava essere rappresentata dal Brighton & Hove Albion, squadra allenata dal tecnico italiano Roberto De Zerbi. Tuttavia, interpellato durante Supertele in onda su DAZN, l’allenatore dei britannici ha smentito l’interesse per il trequartista spiegando: “Non abbiamo mai pensato a Zaniolo, nonostante sia un giocatore molto forte, che tra l’altro rientra nei nostri parametri d’età. Il Brighton ha parametri fissi d’età, cerca giocatori da rivendere. Ma Zaniolo è fuori dai parametri economici nostri”.











