Diretta conferenza stampa Tiago Pinto Roma/ Streaming video tv: il punto sul mercato

DIRETTA CONFERENZA STAMPA TIAGO PINTO ROMA: IL PUNTO SUL CALCIOMERCATO

Alle ore 14:00 di venerdì 2 settembre è prevista la conferenza stampa di Tiago Pinto: il general manager della Roma aveva già annunciato alla fine di agosto che si sarebbe rivolto ai giornalisti per fare il punto sul calciomercato estivo, che si è concluso nella giornata di ieri. Sarà quindi una bella occasione per provare a mettere chiarezza in alcune trattative, andate in porto o meno, e provare a ipotizzare quello che la Roma potrebbe fare a gennaio; la conferenza stampa di Tiago Pinto non sarà una stretta novità, in passato dirigenti come Walter Sabatini e Monchi si erano sempre rivolti ai giornalisti in maniera chiara e diretta.

DIRETTA/ Roma Monza (risultato finale 3-0): esordio per Belotti

Capiremo dunque quali possano essere state le strategie della Roma in sede di calciomercato; ci sarà un giudizio circa l’operato della società giallorossa, che certamente in questa estate 2022 ha lavorato alacremente e sembra aver rinforzato la squadra a disposizione di José Mourinho, e poi come già detto potremmo avere qualche stralcio sul futuro a breve termine, vale a dire il calciomercato di gennaio che, tuttavia, non potrà essere svelato nella sua interezza anche e soprattutto perché potrebbe derivare da quello che succederà in stagione, sia dal punto di vista degli infortuni che eventualmente di una squadra che possa essere carente in certi reparti.

DIRETTA/ Atalanta Roma Primavera (risultato finale 1-4): Cassano cala il poker

DIRETTA CONFERENZA STAMPA TIAGO PINTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Non sarà a disposizione una diretta tv per la conferenza stampa di Tiago Pinto: l’evento non viene coperto dai canali della nostra televisione, anche se Sky Sport 24 (numero 200 del decoder, riservato agli abbonati) potrebbe eventualmente fare qualche incursione per seguire qualche brano dell’evento. In alternativa la conferenza stampa di Tiago Pinto dovrebbe essere disponibile sugli account ufficiali che la Roma mette a disposizione: in particolare possiamo indicare la diretta streaming video su YouTube o Facebook.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Calafiori, Diawara e Kluivert in partenza, la situazione

DIRETTA CONFERENZA STAMPA TIAGO PINTO ROMA: IL CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta della conferenza stampa di Tiago Pinto. Il general manager della Roma è stato un grande protagonista del calciomercato: non si può negare che abbia regalato a José Mourinho giocatori che sembrano essere funzionali al progetto, come del resto dimostra attualmente un campionato di Serie A che vede i giallorossi al primo posto in classifica. La Roma ha sacrificato pochi elementi: ha ceduto Carles Pérez e Jordan Veretout che però già nella passata stagione erano ai margini del progetto, in cambio però ha messo le mani su parametri zero di grande valore.

Nemanja Matic è un pupillo di Mourinho e potrebbe realmente dare una grossa mano al centrocampo giallorosso, soprattutto il grande colpo è Paulo Dybala che sembrava destinato all’Inter, e che invece Tiago Pinto ha fatto firmare con la Roma scatenando l’entusiasmo della piazza. Nella capitale è arrivato anche Georginio Wijnaldum, che purtroppo si è gravemente infortunato in allenamento: per sostituirlo Tiago Pinto ha pensato a Mady Camara, che potrebbe avere una sua utilità. Nell’imminente conferenza stampa dunque ascolteremo il parere del general manager della Roma, non ci resta che aspettare che l’evento prenda il via…











© RIPRODUZIONE RISERVATA