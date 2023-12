DIRETTA COPENAGHEN GALATASARAY/ Video streaming tv: ci sono tre precedenti (12 dicembre 2023)

DIRETTA COPENAGHEN GALATASARAY: I TESTA A TESTA

La diretta di Copenaghen Galatasaray, una delle partite più importanti in questa serata di Champions League, ha tre precedenti: quello più recente naturalmente fa riferimento al match di andata che, a Istabul, era terminato 2-2. Gli altri due sono invece quelli della fase a gironi 2013-2014: in quel raggruppamento era presente anche la Juventus, che era stata eliminata sotto la neve da un Galatasaray a segno nei minuti finali di una partita il cui secondo tempo si era giocato il giorno successivo rispetto all’inizio del match. Il Galatasaray aveva ottenuto una vittoria a Istanbul, ma il Copenaghen si era vendicato al Parken: il gol decisivo per la vittoria dei danesi lo aveva segnato Daniel Braaten dopo 5 minuti.

Va ricordato che la squadra turca era allenata da Roberto Mancini, ed era particolarmente ambiziosa: tra gli altri in campo c’erano Wesley Sneijder e Didier Drogba, ma anche Burak Yilmaz, Emmanuel Eboué e Albert Riera oltre a Felipe Melo e Selçuk Inan. Oggi i turchi sperano di tornare a quei giorni gloriosi: quel Galatasaray era arrivato ai quarti, sfiorando anche una clamorosa rimonta contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo che avrebbe poi vinto la Champions League. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COPENAGHEN GALATASARAY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Copenaghen Galatasaray sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Copenaghen Galatasaray, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

COPENAGHEN GALATASARAY: SI DECIDE TUTTO!

Copenaghen Galatasaray, in diretta dallo stadio Telia Parken della capitale danese, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023, con in palio il secondo posto del girone A tra le due squadre che sono matematicamente dietro il Bayern Monaco ma in piena corsa per la qualificazione. Al momento, infatti, la squadra tedesca ha preso il largo a quota 13 punti mentre Copenaghen e Galatasaray sono appaiate a cinque. Una lunghezza in meno per il Manchester United che nell’ultimo turno ha pareggiato contro i turchi e oggi affronterà proprio i campioni di Germania. Alla luce di tutto ciò, quindi, la vincente del match disputato in Danimarca sarà la seconda classificata, in caso di pareggio tornerebbe in gioco lo United nel caso in cui vincesse la sua partita.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN GALATASARAY

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Copenaghen Galatasaray. Cominciamo dal modulo 4-3-3 dei padroni di casa che dovrebbe scendere in campo con Grabara tra i pali e la linea difensiva composta da Vavro, Diks, Boilesen e Jelert. A centrocampo Lerager, Jensen e Claesson mentre nel tridente ci saranno Larsson, Cornelius ed Elyounoussi. I turchi, invece, opteranno per il 4-2-3-1 con Ziyech, Mertens e Zaha alle spalle di Icardi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Copenaghen Galatasaray secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,70, mentre poi si sale a quota 3,80 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della squadra turca varrebbe 2,40 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

