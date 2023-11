Video/ Galatasaray Manchester United (3-3) gol e highlights: doppietta di Ziyech (Champions 29 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GALATASARAY MANCHESTER UNITED: LA SINTESI

Al RAMS Park di Istanbul le squadre di Galatasaray e Manchester United si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 3 a 3 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Ten Hag partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito all’11’ grazie alla rete messa a segno da Garnacho, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Bruno Fernandes. I minuti scorrono sul cronometro e gli inglesi insistono trovando anche il gol del raddoppio al 18′ per merito di Bruno Fernandes, su suggerimento di Shaw. I padroni di casa allenati da mister Buruk non si perdono d’animo e reagiscono accorciando le distanze direttamente su calcio di punizione con il gol di Ziyech al 29′.

I turchi si vedono poi annullare una rete di Icardi per fuorigioco al 43′. Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenze ed i Red Devils allungano di nuovo con il gol siglato da McTominay, con l’aiuto di Wan-Bissaka, al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro Ziyech, complice una papera di Onana, completa la doppietta personale su calcio piazzato al 62′ ed appoggia poi Akturkoglu per ripristinare l’equilibrio con il gol firmato al 71′. I britannici colgono infine il palo con Bruno Fernandes inutilmente all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo Jose Maria Sanchez ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ayhan da un lato, Bruno Fernandes, Shaw e Wan-Bissaka dall’altro. Il punto conquistato in questo quinto turno della competizione continentale permette al Galatasaray di salire a quota 5 ed al Manchester United di portarsi a 4 punti nella classifica del girone A della Champions League.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GALATASARAY MANCHESTER UNITED: IL TABELLINO

Galatasaray-Manchester United 3 a 3 (p.t. 1-2)

Reti: 11′ Garnacho(M); 18′ Bruno Fernandes(M); 29′, 62′ Ziyech(G); 55′ McTominay(M); 71′ Akturkoglu(G).

Assist: 11′ Bruno Fernandes(M); 18′ Shaw(M); 55′ Wan-Bissaka(M); 71′ Ziyech(G).

GALATASARAY (4-2-3-1) – Muslera: Boey, Bardakci, Ayhan, Angelino; Torreira, Ndombele; Ziyech, Mertens, Zaha; Icardi. A disp.: Guvenc, Akturkoglu, Bakambu, Demirbay, Karatas, Nelsson, Oliveira, Tete, Yilmaz. All.: Okan Buruk.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. A disp.: Heaton, Bayindir, Dalot, Gore, Hugill, Mainoo, Martial, Mejbri, Pellistri, Reguilon, Varane. All.: Ten Hag.

Arbitro: Jose Maria Sanchez (Spagna).

Ammoniti: 27′ Bruno Fernandes(M); 54′ Ayhan(G); 59′ Shaw(M); 64′ Wan-Bissaka(M).

