Diretta Coppa Agostoni 2019/ Streaming video Rai: vincitore, percorso e orario

Il grande ciclismo ci propone oggi sabato 14 settembre in diretta la Coppa Agostoni 2019, la classica che apre il Trittico Lombardo e più in generale una serie di classiche italiane che ci terranno compagnia nel finale di stagione, culminando naturalmente con il Giro di Lombardia esattamente fra quattro settimane. La partenza e l’arrivo di questa edizione numero 73 della Coppa Agostoni avranno luogo come da tradizione a Lissone, nella provincia di Monza e Brianza. Si apre dunque oggi anche il tradizionale Trittico Lombardo, che proseguirà domani con la Coppa Bernocchi, mentre la Tre Valli Varesine si correrà ad inizio ottobre, in preparazione al già citato Giro di Lombardia, ultimo ‘monumento’ della stagione del ciclismo. Questo è anche un modo per cercare di valorizzare al massimo queste affascinanti corse lombarde: alla Agostoni e domani alla Bernocchi si pensa soprattutto ai mondiali che quest’anno saranno in Inghilterra a fine settembre. Certo, pesa la contemporaneità della Vuelta e anche delle due corse canadesi del World Tour, ma la Coppa Agostoni ha grande storia e saranno in tanti a voler iscrivere il proprio nome in un prestigioso albo d’oro, che come ultimo nome ha Gianni Moscon, che si impose un anno fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA AGOSTONI 2019

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Agostoni 2019 sarà a partire dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD, il canale disponibile in chiaro per tutti al numero 57 del telecomando e visibile anche sulla piattaforma satellitare Sky. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2019: IL PERCORSO

Gli organizzatori della Coppa Agostoni 2019 ci proporranno oggi pomeriggio un percorso di 196,5 km, sfiorando il massimo possibile di 200 da regolamento per le corse che non appartengono al World Tour. La partenza della Coppa Agostoni 2019 avrà luogo alle ore 11.45 da via Santa Margherita a Lissone, naturalmente anche località sede dell’arrivo, atteso indicativamente entro le 16.30 al massimo. Il percorso prevederà innanzitutto un tratto in linea iniziale di circa 60 km già con diversi saliscendi attraversando Macherio, Carate Brianza, Capriano, Agliate, dfacendo ritorno a Lissone e poi toccando Cremella, dove comincerà per la Coppa Agostoni 2019 la fase cruciale con il circuito di Lissolo, che sarà da ripetere per ben quattro giri, ognuno dei quali misurerà 24,5 km e prevederà le salite di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo – simbolo della tradizionale corsa lombarda – dove gli attaccanti potranno cercare di anticipare o quantomeno indurire la corsa. Terminata la quarta tornata si tornerà infine verso l’arrivo di Lissone, dove come ultima fatica di giornata ci saranno da affrontare due giri del circuito cittadino di 9,8 km, con traguardo collocato in via Matteotti.



