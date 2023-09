DIRETTA COPPA AGOSTONI 2023/ Video streaming Rai: la storia del Trittico Lombardo! (oggi 28 settembre 2023)

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2023: IL TRITTICO LOMBARDO

Mentre aspettiamo che la diretta della Coppa Agostoni 2023 ci faccia compagnia, possiamo sicuramente parlare del Trittico Lombardo: esiste dal 1997 con questo formato, che comprende anche Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine, ed è una vera e propria competizione che fornisce infatti un vincitore, ovviamente quello che abbia raccolto più punti, derivanti dai piazzamenti, nelle tre gare. L’anno scorso per esempio a vincere il Trittico Lombardo fu Alejandro Valverde; la Coppa Agostoni andò a Sjoerd Bax, la Bernocchi a Davide Ballerini mentre, come già ricordato, fu Tadej Pogacar a imporsi nella Tre Valli Varesine. Ben 19 italiani nella storia hanno vinto il Trittico Lombardo: l’ultimo è stato Alessandro Covi nel 2021.

Inoltre, possiamo anche ricordare che l’ultimo corridore a mettere le mani su questa competizione avendo anche vinto una delle tre gare di riferimento è stato Toms Skujins: il lettone nel 2018 aveva vinto la Tre Valli Varesine, l’anno precedente invece era stato Michael Albasini a centrare questa impresa con il successo nella Coppa Agostoni. Da ricordare anche che più volte le tre gare del Trittico Lombardo hanno fatto registrare un tris italiano: la più recente nel 2016, con un grande Sonny Colbrelli a vincere Coppa Agostoni e Tre Valli (e ovviamente anche il Trittico Lombardo) e Giacomo Nizzolo che si era imposto nella Coppa Bernocchi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv della Coppa Agostoni 2023 sarà garantita da Rai Sport: la televisione di stato si dovrebbe collegare con la corsa a partire dalle ore 15:00, dunque per le battute finali, e sarà chiaramente un appuntamento in chiaro per tutti al numero 57 del vostro telecomando. In assenza di un televisore sarà comunque possibile assistere alla diretta streaming video della Coppa Agostoni 2023: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA COPPA AGOSTONI 2023 SU RAIPLAY

INIZIA IL TRITTICO LOMBARDO!

La Coppa Agostoni 2023 si corre oggi, giovedì 28 settembre: data importante per il ciclismo internazionale e di casa nostra, ci stiamo avvicinando al termine della stagione e questa gara, come ormai accade da anni, è quella che inaugura il famoso Trittico Lombardo, che da qui a pochi giorni ci farà vivere anche la Bernocchi e soprattutto la Tre Valli Varesine, che sarà impreziosita dalla presenza di tanti campioni tra cui ovviamente Tadej Pogacar, campione in carica e deciso a riscattare il secondo posto al Tour de France per chiudere in bellezza.

Oggi però ci dobbiamo concentrare sulla diretta della Coppa Agostoni 2023, il cui percorso tradizionalmente inizia e finisce a Lissone: tra i nomi di spicco al via di questa corsa avremo Simon Yates e Simone Velasco, il campione italiano in carica nella gara in linea. Si potrebbe pensare a una competizione in tono” minore”, in realtà la Coppa Agostoni 2023 sarà una bella gara con la quale si scalderanno i motori: è tempo di raccontare il suo svolgimento, ma prima ovviamente dobbiamo studiare quale sarà il percorso.

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2023: IL PERCORSO

Come abbiamo detto, il percorso della Coppa Agostoni 2023 inizia e finisce a Lissone: rispetto all’ultima edizione gli organizzatori hanno sostanzialmente lasciati invariati i 195,7 chilometri che si percorreranno oggi. Si tratta di una gara che nasconde parecchie insidie: di fatto non è mai in piano se non negli ultimi 25 chilometri. Dopo la partenza si comincia già a salire. Da indicare la salita di Sirtori, perché potrebbe essere un punto importante e perché di fatto segna l’inizio di un circuito di 45,4 chilometriche i corridori dovranno affrontare due volte.

Dopo essere ripassati da Sirtori, avremo un secondo circuito, più breve (24,1 chilometri) ma da ripetere quattro volte; qui ancora la salita di Sirtori ma poi anche Colle Brianza e la salita del Lissolo, che sarà effettuata per l’ultima volta a poco meno di 36 chilometri dal traguardo. Potrebbe essere questo il punto determinante per andare a vincere la Coppa Agostoni 2023, ma naturalmente tutto il percorso presenterà dei tratti strategici in cui giocarsela; a noi adesso non resta che valutare quello che succederà nella diretta della Coppa Agostoni 2023, perché tra poco si gareggia…











