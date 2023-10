DIRETTA/ Coppa Bernocchi 2023 video streaming Rai: in strada, si parte! (oggi lunedì 2 ottobre)

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta della Coppa Bernocchi 2023, l’edizione numero 104 della storica classica lombarda intitolata alla memoria del senatore Antonio Bernocchi, imprenditore tessile e mecenate per Legnano. Ci sia consentito un paragone: all’interno del Trittico Lombardo, la Coppa Bernocchi recita il ruolo della Milano Sanremo fra le classiche Monumento, cioè la corsa aperta a ogni possibile esito. Anche restando ad anni recenti, l’hanno vinta campioni a tutto tondo quali Vincenzo Nibali e Remco Evenepoel, ma anche velocisti quali Elia Viviani, Giacomo Nizzolo e Davide Ballerini. Non possiamo non soffermarci sulla Coppa Bernocchi di due anni fa, che vide il capolavoro sotto la pioggia battente di Remco Evenepoel, vincitore con 1’49” di vantaggio su Alessandro Covi e 1’50” su Fausto Masnada, mentre il gruppo principale (dal settimo posto in poi) tagliò il traguardo con addirittura 8’27” di ritardo dal trionfatore belga.

L’anno scorso esito diametralmente opposto: volata di gruppo con successo per Davide Ballerini davanti al neozelandese Corbin Strong, con Stefano Oldani terzo e Matteo Trentin quarto. Con la Coppa Bernocchi inizia una settimana memorabile per il ciclismo, protagonista assoluto in Italia con Tre Valli Varesine domani, Giro del Piemonte giovedì ed infine naturalmente il Giro di Lombardia di sabato, ultima classica Monumento stagionale del ciclismo. Di conseguenza, adesso finalmente è giunto il momento di far parlare di nuovo la strada: la Coppa Bernocchi 2023 sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA BERNOCCHI 2023

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Bernocchi 2023 sarà a partire dalle ore 13.45 su Rai Sport, il canale tematico disponibile in chiaro per tutti al numero 58 del telecomando. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video della Coppa Bernocchi 2023, disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA COPPA BERNOCCHI 2023 SU RAIPLAY

SECONDO ATTO DEL TRITTICO LOMBARDO

Strade lombarde ancora al centro del grande ciclismo con la diretta della Coppa Bernocchi 2023, la classica che come sempre avrà partenza ed arrivo a Legnano, nella zona più settentrionale della provincia di Milano. Si tratta di una corsa imprevedibile e per capirlo basterebbe ricordare cosa è successo nelle ultime due edizioni (oggi sarà la numero 104): due anni fa ci fu un autentico capolavoro di Remco Evenepoel con una solitaria azione da lontano sotto il diluvio, l’anno scorso invece ecco la vittoria di Davide Ballerini con una volata di gruppo. La Coppa Bernocchi promette quindi di regalarci nuovamente colpi di scena ed emozioni, come è giusto che sia per una corsa con un nobile albo d’oro e secondo atto del Trittico Lombardo 2023, iniziato giovedì scorso con la Coppa Agostoni con la vittoria di Davide Formolo e che si concluderà domani con la Tre Valli Varesine.

Siamo inoltre all’inizio della settimana che conduce al Giro di Lombardia, che naturalmente è l’obiettivo principale per molti dei corridori che vedremo in gara oggi nella diretta della Coppa Bernocchi 2023, ma siamo sicuri che ci sarà comunque battaglia per conquistare una corsa molto ambita. Ricordiamo naturalmente con molto piacere i successi nel 2017 e 2018 di Sonny Colbrelli alla Coppa Bernocchi, il bresciano ci manca davvero tanto sulle strade del grande ciclismo. Tra i nomi più attesi ci saranno molti campioni, per fare un nome secco citiamo Wout Van Aert ma sono in tanti a poter ambire al successo a Legnano. Andiamo dunque a scoprire più nel dettaglio tutte le informazioni utili per seguire la diretta Coppa Bernocchi 2023.

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2023: IL PERCORSO

Scopriamo adesso naturalmente quale sarà il percorso che caratterizzerà la diretta della Coppa Bernocchi 2023. Dobbiamo dunque osservare per prima cosa che la partenza quest’anno avrà luogo da Parabiago, dunque una piccola novità per questa Coppa Bernocchi 2023, che prenderà il via alle ore 11.00. I corridori dovranno coprire una distanza di 187,7 km, passando inizialmente dalle località della zona quali Nerviano, San Vittore Olona, Cerro Maggiore, naturalmente la stessa Legnano e anche San Giorgio su Legnano, prima di affrontare il tradizionale circuito della Valle Olona, 16,7 km da ripetere sette volte.

Ci attenderà dunque per ben sette volte il Morazzone, definito come Piccolo Stelvio, che da tradizione della Coppa Bernocchi è la salita simbolo, con pendenza media al 7,1% e punte fino al 14% di pendenza massima nel tratto più duro. Si tornerà poi verso Legnano con un tratto finale molto veloce per giungere all’arrivo, che sarà collocato come sempre in Viale Toselli, dopo uno spettacolare passaggio per le vie del centro, con il Castello di Legnano a fare da sfondo.











