Diretta Coppa Bernocchi 2019/ Streaming video Rai: vincitore, percorso e orario

Il grande ciclismo è ancora protagonista sulle strade lombarde con la diretta della Coppa Bernocchi 2019, la classica che come sempre avrà partenza ed arrivo a Legnano, nella zona più settentrionale della provincia di Milano, e che quest’anno giunge alla sua edizione numero 101. Basterebbe questo numero per capire che la Coppa Bernocchi è la storia del ciclismo, una corsa leggendaria. Dopo la Coppa Agostoni di ieri, il Trittico Lombardo prosegue appunto con la Coppa Bernocchi, mentre come da qualche anno ormai la Tre Valli Varesine verrà staccata dalle due “sorelle” e servirà da preparazione al Giro di Lombardia, mentre per il momento nel mirino ci sono soprattutto i Mondiali in programma esattamente fra due settimane, domenica 29 settembre nello Yorkshire (Inghilterra). L’anno scorso alla Coppa Bernocchi vinse Sonny Colbrelli che quest’anno è invece in Canada, ma di certo anche sulle strade lombarde ci saranno tanti corridori che stanno pensando all’evento iridato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA BERNOCCHI 2019

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Bernocchi 2019 sarà a partire dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD, il canale disponibile in chiaro per tutti al numero 57 del telecomando e visibile anche sulla piattaforma satellitare Sky. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2019: IL PERCORSO

Gli organizzatori della Coppa Bernocchi 2019 hanno disegnato un percorso che come da tradizione sarà fortemente incentrato su Legnano. Dobbiamo dunque osservare per prima cosa che la partenza della Coppa Bernocchi 2019 avrà luogo alle ore 11.45 da Legnano, per la precisione in via XX Settembre, dopo il raduno di partenza in largo Tosi. I corridori dovranno coprire una distanza di 199,2 km per giungere all’arrivo, che sarà collocato sempre a Legnano ma in Viale Toselli, indicativamente intorno alle ore 16.30. Dopo una prima parte in linea che passerà attraverso San Giorgio su Legnano, Canegrate, Parabiago, Nerviano, San Vittore Olona, Busto Arsizio e Fagnano Olona, a Gornate Olona avrà inizio un circuito di 16,7 km da ripetere sei volte, che sarà imperniato sul Morazzone (1,7 km al 6% di pendenza media), che da tradizione della Coppa Bernocchi è la salita simbolo, ma proporrà anche il breve ma durissimo muro di Gornate Olona, una ascesa di appena 400 metri ma all’11,3% di pendenza media. Si passerà poi da Gorla Minore per tornare a Legnano, dove ci saranno da affrontare tre giri di un altro circuito di 5,8 km, in questo caso pianeggiante. Il finale dunque non sarà duro, ma prima certamente ci sarà già stata una notevole selezione.



