DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2024: A LEGNANO ANCORA PER IL TRITTICO LOMBARDO

Secondo atto del Trittico Lombardo, oggi lunedì 7 ottobre è la volta della diretta Coppa Bernocchi 2024, la corsa con arrivo tradizionalmente a Legnano che negli ultimi anni è stata nobilitata in maniera particolare dalle vittorie di due grandi campioni belgi quali Remco Evenepoel nel 2021 con un attacco da lontano sotto il diluvio e Wout Van Aert, che invece l’anno scorso si è imposto in volata. D’altronde tutta la storia della Coppa Bernocchi è ricca di tanti nomi nobili tra i vincitori, anche perché il percorso si adatta a molte soluzioni diverse – per fare altri due nomi di lusso, stavolta italiani, nello scorso decennio hanno vinto sia Vincenzo Nibali sia Elia Viviani.

Diretta Coppa Agostoni 2024/ Ha vinto Marc Hirschi! Lo svizzero si impone in volata (oggi 6 ottobre)

Si potrebbe poi aggiungere che i presenti nella diretta Coppa Bernocchi 2024 dovranno approfittare dell’assenza di Tadej Pogacar, che sta dominando il 2024 in maniera totale. Domani lo rivedremo alla Tre Valli Varesine, nel mirino ovviamente c’è il Giro di Lombardia di sabato ma oggi ci sarà gloria per altri, a caccia del successo in una classica leggendaria, che oggi arriva addirittura alla sua edizione numero 105. Oggi quindi sarà un lunedì all’insegna del grande ciclismo, che in questi giorni ci tiene compagnia quasi quotidianamente sulle strade italiane con alcune delle sue classiche più affascinante: andiamo allora a presentare meglio tutte le informazioni utili per la diretta Coppa Bernocchi 2024…

COPPA BERNOCCHI 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Rispetto agli appuntamenti dei giorni scorsi oggi bisognerà evidentemente fare i conti con il fatto che si corre in un giorno lavorativo, ma per chi può il consiglio è di seguire la gara dalla strada, o in alternativa almeno tramite la diretta tv Coppa Bernocchi 2024, che sarà disponibile per le fasi decisive della corsa a partire dalle ore 15.00 su Rai Sport HD, canale in chiaro per tutti al numero 58 del telecomando. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video della Coppa Bernocchi 2024, disponibile sempre in gratuitamentre tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA COPPA BERNOCCHI 2024 SU RAIPLAY

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2024: SCOPRIAMO GLI ORARI E IL PERCORSO

Rispetto all’anno scorso, quando la partenza era stata a Parabiago, in questa edizione Legnano torna ad essere protagonista assoluta nel percorso della diretta Coppa Bernocchi 2024, dal momento che anche la partenza avrà luogo nella città lombarda, per la precisione alle ore 12.30 – altra differenza significativa rispetto al 2023, si parte infatti ben un’ora e mezza più tardi. Saranno da affrontare 174,3 km, con un dislivello positivo di circa 1900 metri, anche se da questo punto di vista invece le differenze saranno decisamente inferiori.

Infatti la Coppa Bernocchi come da tradizione sarà imperniata sul circuito nella Valle Olona, che misura 16,7 km e sarà da ripetere sette volte, con la salita del Morazzone, definito come Piccolo Stelvio, con pendenza media al 7,1% e punte fino al 14% di pendenza massima nel tratto più duro, la rampa ribattezzata ‘Caramamma’ che sarà anche sede del GPM. Il finale sarà invece decisamente più veloce verso l’arrivo di Legnano, come sempre davanti al Castello in Viale Toselli, dove sarà incoronato il vincitore della diretta Coppa Bernocchi 2024.