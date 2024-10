DIRETTA COPPA AGOSTONI 2024. LA PRIMA CLASSICA DEL TRITTICO LOMBARDO!

Il finale di stagione per il grande ciclismo mette l’Italia al centro e oggi, domenica 6 ottobre 2024, sarà il giorno della diretta Coppa Agostoni 2024. Fa molto piacere la collocazione della corsa alla domenica, perché sicuramente darà maggiore lustro e attenzione all’evento che apre una nuova edizione del Trittico Lombardo, che tra l’altro quest’anno sarà davvero un trittico nel senso più autentico di questa parola, con le tre corse collocate in giorni consecutivi grazie alla Coppa Bernocchi di domani e alla Tre Valli Varesine che sarà in programma invece martedì.

Adesso però concentriamoci su quanto ci attenderà oggi e quindi sulla diretta Coppa Agostoni 2024, che dovrà incoronare l’erede di Davide Formolo, vincitore della scorsa edizione con un fantastico attacco a 11 km dall’arrivo di Lissone, storica sede della Coppa Agostoni. Si parla della storia del ciclismo, dal momento che questa corsa nacque nel 1946 e oggi arriverà alla sua edizione numero 77: ci sarà sicuramente da divertirsi parecchio anche oggi sui saliscendi della Brianza, da sempre garanzia di spettacolo, quindi non vediamo l’ora di scoprire che cosa ci riserverà oggi la diretta Coppa Agostoni 2024…

COPPA AGOSTONI 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La collocazione alla domenica potrebbe attirare più persone lungo il percorso, ma per tutti gli altri ricordiamo che la diretta tv Coppa Agostoni 2024 sarà garantita a partire dalle ore 15.15 su Rai Sport HD, il canale numero 58 sul quale si potranno seguire tutte le fasi decisive della corsa e anche le successive premiazioni. Questo significa che ci sarà anche la diretta streaming video Coppa Agostoni 2024, offerta a tutti tramite il sito o l’app di Rai Play.

DIRETTA COPPA AGOSTONI 2024: IL PERCORSO

Parlare del percorso significa fare un tuffo nella tradizione con la diretta Coppa Agostoni 2024, perché le caratteristiche tecniche della corsa sono quelle che gli appassionati conoscono già molto bene. La partenza avrà luogo da Lissone alle ore 12.30, per poi affrontare quello che potremmo definire un lungo anello nei dintorni, pedalando sulle colline della Brianza fra le province di Monza e Lecco. La distanza di questa edizione sarà di 166,7 km, con un dislivello positivo pari a 2600 metri.

Le salite sono quelle che hanno fatto la storia per la diretta Coppa Agostoni 2024, cioè Sirtori, Colle Brianza e Lissolo, da affrontare in questo ordine nel circuito che sarà ripetuto quattro volte, per un totale quindi di dodici asperità. L’ultima sarà il quarto Lissolo, al km 130,3, dopo il quale si pedalerà nuovamente verso Lissone, dove l’arrivo sarà collocato al termine di circa 30 km leggermente vallonati ma certamente più semplici dei precedenti, che potrebbero comunque essere decisivi per il verdetto della Coppa Agostoni.