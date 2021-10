Diretta Coppa Bernocchi 2021/ Streaming video Rai: torna la classica!

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Il grande ciclismo è protagonista sulle strade lombarde con la diretta della Coppa Bernocchi 2021, la classica che come sempre avrà partenza ed arrivo a Legnano, nella zona più settentrionale della provincia di Milano, e che quest’anno giunge alla sua edizione numero 102 dopo l’interruzione dell’anno scorso dovuta al Coronavirus, che portò a sostituire le tre classiche del Trittico Lombardo con una sola corsa, vinta a Varese da Gorka Izagirre. Quest’anno si torna alla normalità e allora ecco che oggi ritroveremo la Coppa Bernocchi così come nei prossimi giorni anche le sue due “sorelle”.

Diretta Gran Trittico Lombardo 2020/ Gorka Izagirre ha vinto nel diluvio di Varese!

Siamo all’inizio della settimana che conduce al Giro di Lombardia, che naturalmente è l’obiettivo principale per molti dei corridori che vedremo in gara oggi, ma siamo sicuri che ci sarà comunque battaglia per conquistare una corsa molto ambita. Nel 2019 alla Coppa Bernocchi vinse Phil Bauhaus, ma ricordiamo naturalmente con molto piacere il successo nel 2018 di Sonny Colbrelli, oggi campione italiano ed europeo in carica. Tra i nomi più attesi ci saranno il belga Remco Evenepoel, gli azzurri Elia Viviani e Giacomo Nizzolo, il francese Thibaut Pinot, il colombiano Nairo Quintana e lo spagnolo Marc Soler. Andiamo dunque a scoprire più nel dettaglio tutte le informazioni utili per seguire la diretta Coppa Bernocchi 2021.

Grande Trittico Lombardo 2020/ Riunite in una sola gara le tre classiche del ciclismo

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA BERNOCCHI 2021

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Bernocchi 2021 sarà a partire dalle ore 15.00 su Rai Sport + HD, il canale disponibile in chiaro per tutti al numero 57 del telecomando e visibile anche sulla piattaforma satellitare Sky. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA COPPA BERNOCCHI 2021: IL PERCORSO

Scopriamo adesso naturalmente quale sarà il percorso che caratterizzerà la diretta della Coppa Bernocchi 2021. Dobbiamo dunque osservare per prima cosa che la partenza della Coppa Bernocchi 2019 avrà luogo alle ore 12.00 da Legnano, per la precisione in via XX Settembre, dopo il raduno di partenza in largo Tosi. I corridori dovranno coprire una distanza di 197,35 km per giungere all’arrivo, che sarà collocato sempre a Legnano ma in Via Toselli.

Diretta Tre Valli Varesine 2019/ Primoz Roglic vince! Big out a 15 km dal traguardo

Dopo una prima parte in linea che passerà attraverso San Giorgio su Legnano, Parabiago, Nerviano, San Vittore Olona, Cerro Maggiore (con un traguardo volante in via Bernocchi) e Busto Arsizio, ci sarà il tradizionale circuito della Valle Olona, 16,7 km da ripetere sei volte, che sarà imperniato sul Morazzone, che da tradizione della Coppa Bernocchi è la salita simbolo, con pendenza media al 7,1% e punte fino al 14% di pendenza massima nel tratto più duro. Si tornerà poi verso Legnano, dove ci saranno da affrontare tre giri di un altro circuito di 5,8 km, in questo caso pianeggiante. Il finale dunque non sarà duro, ma prima certamente ci sarà già stata una notevole selezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA