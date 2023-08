DIRETTA COSENZA ASCOLI/ Video streaming tv: per il sesto anno consecutivo (Serie B, 19 agosto 2023)

DIRETTA COSENZA ASCOLI: TESTA A TESTA

Con la diretta di Cosenza Ascoli parliamo di una partita ormai classica, che ci fa compagnia da tempo in Serie B: basti pensare che questa sarà la sesta stagione consecutiva in cui le due squadre si affrontano nel torneo cadetto (e ovviamente in termini generali), e pensare che a parte un primo turno di Coppa Italia, nell’agosto 2015, prima di allora la partita più recente datava 2003 (ancora in Serie B). Dunque possiamo parlare di quest’epoca moderna dedicata alla Serie B: troviamo qui cinque vittorie dell’Ascoli e solo due del Cosenza – entrambe nella stagione 2020-2021 – con tre pareggi.

L’ultimo successo interno dei lupi è dell’aprile di due anni fa: rimonta firmata da un rigore di Luca Tremolada e il gol di Ben Lhassine Kone dopo il vantaggio di Danilo Quaranta. L’Ascoli si è preso le sue soddisfazioni al San Vito, e l’ultima volta è successo nello scorso campionato: era metà dicembre e il Cosenza era penultimo in classifica, nel primo tempo i marchigiani avevano sbloccato con Francesco Donati e poi il finale era stato pazzo. Raddoppio di Cedric Gondo al minuto 89, al terzo di recupero i calabresi avevano accorciato con Marco Nasti ma Michele Collocolo, due minuti più tardi, avevano chiuso i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COSENZA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Ascoli sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché disponibile sui canali di Sky Sport. Sarà invece doppia la possibilità della diretta streaming video di Cosenza Ascoli, offerta naturalmente tramite il servizio Sky Go ma pure dalla piattaforma DAZN, anche in questo caso tuttavia solo tramite abbonamento.

RISULTATO INCERTO…

Cosenza Ascoli, in diretta dallo stadio San Vito-Gigi Marulla della città calabrese, sarà una delle tre partite delle ore 20.30 di oggi, sabato 19 agosto 2023, nel contesto naturalmente della prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2023-2024. C’è quindi il fascino dell’inizio di una nuova avventura a nobilitare la diretta di Cosenza Ascoli, senza fare troppi ragionamenti farebbe comodo e darebbe serenità riuscire a partire con il piede giusto.

Il Cosenza riparte dalla guida del nuovo allenatore Fabio Caserta dopo la salvezza conquistata nel playout contro il Brescia. Il finale fu quello desiderato, in Calabria però naturalmente sperano di raggiungerlo con meno patemi, se possibile. Nuovo allenatore anche ad Ascoli, con i bianconeri marchigiani che si sono affidati a William Viali dopo un buon torneo chiuso sfiorando la zona playoff, che potrebbe essere quindi il nuovo obiettivo per provare ad alzare l’asticella. Tutto questo premesso, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà stasera la diretta di Cosenza Ascoli…

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ASCOLI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cosenza Ascoli. Con tutte le cautele del caso, ad inizio stagione e con il calciomercato ancora aperto, per i calabresi proviamo ad indicare il modulo 4-2-3-1, nel quale mister Fabio Caserta potrebbe scegliere Micai in porta; Martino, Meroni, Venturi e D’Orazio nella difesa a quattro a sua protezione; Calò e Zuccon in mediana; D’Urso, Voca e Mazzocchi da destra a sinistra sulla trequarti, sostegno del centravanti Tutino.

La risposta dell’Ascoli invece si potrebbe concretizzare con un modulo 4-3-2-1 per l’allenatore William Viali, con Barosi tra i pali e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Adjapong, Simic, Botteghin e Haveri; a centrocampo il trio titolare potrebbe essere composto da Caligara, Buchel e Masina; infine in attacco ecco per l’Ascoli i due trequartista Millico e Mendes a sostegno del centravanti, che dovrebbe essere Forte.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Cosenza Ascoli in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, che lo ritiene molto incerto. Il segno 1 è infatti quotato a 2,70 per il successo casalingo del Cosenza, mentre in caso di vittoria esterna dell’Ascoli la quotazione per il segno 2 è pari a 2,80. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello di un soffio superiore agli altri due, infatti il segno X è proposto a 3,00.

