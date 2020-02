Diretta Cosenza Benevento/ Streaming video DAZN: Inzaghi è favorito (Serie B)

Cosenza Benevento, diretta dall’arbitro Serra, è la partita che alle ore 21.00 di questa sera, domenica 9 febbraio 2020, varrà come posticipo per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Come la classifica ci dice in modo chiarissimo, Cosenza Benevento metterà di fronte due formazioni con ambizioni completamente diverse. Si è detto già di tutto sulla cavalcata trionfale del Benevento di Filippo Inzaghi, lanciato con i suoi 51 punti in una fuga solitaria verso la promozione, con l’ultimo pareggio casalingo contro la Salernitana che non desta comunque preoccupazioni in un ritmo da record finora. Ben diverso logicamente il discorso per il Cosenza e non soltanto perché i calabresi sono reduci da una sconfitta contro il Pescara. È il campionato nel suo complesso a deludere per il Cosenza, che con appena 20 punti ad oggi sarebbe retrocesso: i calabresi saranno capaci di ripartire proprio contro l’avversaria più difficile?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nessuna diretta tv per Cosenza Benevento, che non sarà infatti fra le partite di DAZN disponibili anche su DAZN 1 al canale numero 209 della piattaforma satellitare. Il match di conseguenza sarà disponibile solamente in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BENEVENTO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cosenza Benevento, partita condizionata da un totale di ben cinque squalificati tra le due squadre. Nel Cosenza, mister Piero Braglia metterà Saracco in porta, protetto dalla difesa a tre composta da Monaco, Capela e Idda, ma si annunciano problemi a centrocampo dove la doppia assenza di Kanouté e Sciaudone creerà un dilemma che il mister dovrà sbrogliare. Meno problemi invece in attacco, dove ci attendiamo il tandem composto da Asencio e Riviere. Quanto al Benevento di Filippo Inzaghi, Gyamfi dovrebbe sostituire Maggio per completare con Volta, Caldirola e Letizia la difesa davanti a Montipò. A centrocampo ecco invece il terzetto con Viola, Schiattarella ed Hetemaj, infine Kragl e Sau agiranno sulla trequarti in appoggio al centravanti Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cosenza Benevento in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti campani, dunque il segno 2 è proposto a 2,10, poi si sale fino a quota 2,95 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio in caso di segno 1 per chi avrà creduto nelle possibilità del Cosenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA