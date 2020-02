Diretta Benevento Salernitana/ Streaming video DAZN: derby campano (Serie B)

Benevento Salernitana, diretta dal signor Illuzzi, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Attesissimo derby campano tra due squadre che occupano al momento rispettivamente il primo e il quarto posto. Dopo l’ultimo blitz in casa del Cittadella e le sconfitte contemporanee di Pordenone e Crotone, il Benevento sembra aver messo una pietra definitiva sul ritorno in Serie A, con ben 16 lunghezze di distanza dal terzo posto. Massima serie alla quale è tornata a pensare la Salernitana dopo l’ultima vittoria, la seconda consecutiva in campionato, 2-1 in casa contro il Cosenza. Granata quarti a -3 dalla seconda piazza, chiamati a cercare un’impresa contro i sanniti che però sono già reduci da un passo falso nell’ultima sfida interna disputata contro il Pisa. All‘andata è stato il Benevento a vincere, 0-2 allo stadio Arechi firmato dalle reti di Viola e Sau. La Salernitana non vince a Benevento dalla sfida in Lega Pro del 27 ottobre 2013, 1-2 con doppietta di Guazzo. L’ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Vigorito ha visto invece il Benevento calare il poker, 4-0 con gol di Maggio, Improta, Roberto Insigne e Asencio il 21 settembre 2018.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Salernitana non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet anche per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SALERNITANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Benevento Salernitana, domenica 2 febbraio 2020 presso lo stadio Vigorito di Benevento, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Il Benevento allenato da Filippo Inzaghi dovrebbe scegliere il 4-3-2-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. La Salernitana guidata in panchina da Ventura sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Djuric, Giannetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Benevento e Salernitana, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.45, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 4.00 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 8.00. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.95 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.85.



