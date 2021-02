Diretta/ Cosenza Chievo (Serie B), streaming video DAZN: scaligeri arrabbiati

DIRETTA COSENZA CHIEVO: SFIDA DECISIVA PER I GIALLOBLU

Cosenza Chievo, in diretta sabato 27 febbraio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Scaligeri arrabbiati dopo la sconfitta interna contro il Monza, secondo ko consecutivo in campionato e soprattutto ko in uno scontro diretto molto importante per il secondo posto: ma più che il gol decisivo di Mario Balotelli a far infuriare il presidente Campedelli è stato l’arbitraggio, secondo il patron clivense oltremodo penalizzante per gli scaligeri. Che ora devono di nuovo rincorrere le posizioni che valgono la Serie A diretta, ripartendo dal campo di un Cosenza che ha risolto sì la “pareggite” ma nel peggiore dei modi, perdendo nell‘ultimo impegno in casa del Lecce.

I silani restano la squadra che ha vinto meno in campionato, solo 3 match, anche rispetto a Pescara ed Entella che si trovano a fondo classifica: al momento in zona play out, i rossoblu dovranno cercare una scossa per risollevarsi verso posizioni più tranquille in graduatoria.

DIRETTA COSENZA CHIEVO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Chievo non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CHIEVO

Le probabili formazioni della sfida tra Cosenza e Chievo allo stadio San Vito-Marulla. I padroni di casa allenati da Andrea Occhiuzzi scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada, Bahlouli; Trotta. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alfredo Aglietti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Semper; Mogos, Leverbe, Vaisanen, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; Margiotta, De Luca.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Cosenza Chievo: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.30 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.95 volte l’importo scommesso.

