DIRETTA/ Cosenza FeralpiSalò video streaming tv: sarà la prima volta assoluta (Serie B, 4 novembre 2023)

DIRETTA COSENZA FERALPISALÒ: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cosenza Feralpisalò pone di fronte due formazioni che non si sono mai affrontate all’interno della propria storia calcistica. Non potendo analizzare i precedenti scontri da queste due formazioni, vi presentiamo le ultime tre partite giocate in casa per il Cosenza e in trasferta per i Leoni del Garda. Cosenza che tra le mura amiche ha raccolto quattro punti dei 9 disponibili, frutto di una vittoria contro il Lecco ed un pareggio contro il Sudtirol.

Nel mezzo una sconfitta interna contro la Cremonese. Feralpisalò che nelle ultime tre partite ha raccolto gli stessi punti della formazione avversaria. Una sconfitta contro il Catanzaro con il pesante risultato di 3-0 e quattro punti nei derby contro Brescia e Lecco. Queste due sfide sono terminate rispettivamente con i risultati di 1-1 e 1-2. Quella di oggi sarà la prima volta che queste due formazioni si affronteranno nella loro storia. (Marco Genduso)

COSENZA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cosenza FeralpiSalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza FeralpiSalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LUPI A RIDOSSO DEI PLAY-OFF

Cosenza FeralpiSalò sarà in diretta dallo stadio “Gigi Marulla” di Cosenza, alle ore 14:00 di sabato 4 novembre 2023: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Situazioni ben diverse tra le due compagini: i Lupi calabresi, infatti, stanno disputando un buon campionato e, a suon di risultati, hanno raggiunto quota quindici punti, ad una sola lunghezza dai play-off. Momento difficile, invece, per i Leoni del Garda, sprofondati all’ultimo posto in graduatoria dopo la sconfitta casalinga contro la Reggiana.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA COSENZA FERALPISALÒ

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Cosenza FeralpiSalò. Tra i padroni di casa, infatti, mister Fabio Caserta si affiderà a Forte unica punta supportata da Marras, Voca e Canotto. Gli ospiti di mister Marco Zaffaroni, invece, cercheranno gloria con un 3-5-2 che vedrà La Mantia e Compagnon davanti.

COSENZA FERALPISALÒ: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Cosenza FeralpiSalò possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.83 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 4.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

