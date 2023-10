Video/ FeralpiSalò Reggiana (0-3) gol e highlights: esordio amaro per Zaffaroni (Serie B, 28 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERALPISALÒ REGGIANA: SINTESI

Purtroppo nel calcio di oggi non c’è spazio per la gratitudine e la riconoscenza: Vecchi, artefice della storica promozione in Serie B della FeralpiSalò, è stato liquidato senza troppi complimenti dopo aver ottenuto appena cinque punti nelle prime dieci giornate di campionato. I gardesani si sono quindi affidati a Zaffaroni, l’allenatore che ha condotto il Verona a una salvezza ormai insperata, arrivata nello spareggio con lo Spezia, con la speranza che il tecnico milanese possa ripetere l’impresa della scorsa stagione. Una mossa che per il momento non è servita a rimettere in carreggiata la neopromossa: sul campo neutro di Piacenza è arrivata infatti la sconfitta numero otto per mano della Reggiana che si impone per 3 a 0. Un passivo che poteva essere ancora più pesante per i benacensi se non fosse stato per le parate spesso provvidenziali di Pizzignacco che in più occasioni ha impedito ai granata di dilagare ulteriormente. C’è da dire che la sfortuna ci ha messo lo zampino visto che a inizio ripresa Compagnon avrebbe potuto riaprirla, il suo sinistro a giro si è però stampato sulla traversa mentre Balestrero e Butić invece non sono riusciti a inquadrare la porta di Bardi che è rimasta inviolata fino al triplice fischio.

Seconda vittoria di fila per la Reggiana che si allontana ancora di più dalle zone pericolose della classifica. Forse è ancora presto per parlare di play-off ma la squadra di Nesta finalmente sta esprimendo appieno tutto il suo potenziale e per come è stata costruita la rosa non meri. Oggi è stata la giornata delle prime volte, in particolare per Antiste che ha aperto le marcature su assist di Portanova. L’ex-Genoa si è poi procurato il calcio di rigore trasformato magistralmente da Cigarini che a 37 anni non aveva mai segnato in Serie B (mentre nella massima categoria aveva realizzato 18 gol tra Parma, Napoli, Atalanta e Cagliari). Infine ci ha pensato Pieragnolo a calare il tris con un tap-in vincente dopo l’intervento disperato di Pizzignacco che aveva negato la doppietta al terzino francese di proprietà del Sassuolo. La ciliegina sulla torta poteva essere il poker di Girma in semi-rovesciata, cancellata dall’assistente di Rapuano per un fuorigioco. Peccato, sarebbe stata la perla del fine settimana.

VIDEO FERALPISALÒ REGGIANA 0-3, IL TABELLINO

FERALPISALÒ-REGGIANA 0-3 (0-2)

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli (82’ Bergonzi), Bacchetti; Felici, Kourfalidis (58’ Zennaro), Fiordilino (70’ Carraro), Balestrero, Parigini (70’ Martella); La Mantia, Compagnon (58’ Butić). All. Marco Zaffaroni.

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Pieragnolo (74’ Fiamozzi), Rozzio, Szymiński (46’ Libutti), Cigarini (70’ Nardi); Marcandalli, Bianco, Girma (88’ Melegoni); Portanova, Antiste (70’ Crnigoj), Gondo. All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Antonio Rapuano (Sez. di Rimini).

AMMONITI: 23’ Ceppitelli (F), 25’ Gondo (R). 35’ Felici (F).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 8’ Antiste (R), 44’ rig. Cigarini (R), 55’ Pieragnolo (R).

