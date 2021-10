Diretta/ Cosenza Frosinone streaming video tv: entrambe cercano il riscatto (Serie B)

DIRETTA COSENZA FROSINONE: CACCIA AL RISCATTO

Cosenza Frosinone, diretta in programma sabato 16 ottobre alle ore 16:15 presso lo stadio Gigi Marulla. Le due squadre scenderanno in campo per disputare l’ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie B. Entrambe le compagini sono a caccia del riscatto, in quanto uscite sconfitte dall’ultimo turno. Il Cosenza, dopo un ottimo inizio di campionato è posizionato a metà classifica con 10 punti. E’ però reduce dal KO di Alessandria, il quale ha interrotto il periodo positivo dei calabresi che durava da quattro giornate, con 3 vittorie e un pareggio.

Il Frosinone di Fabio Grosso è in un momento difficile, nelle ultime tre gare infatti ha accumulato solamente 2 punti, con la vittoria che manca da circa un mese. Nella scorsa giornata di campionato, i ciociari hanno perso tra le mura amiche contro il Cittadella. A preoccupare maggiormente è la scarsa prolificità del reparto offensivo rispetto alle altre pretendenti ai playoff, sono solo 8 i gol messi a segno. Gli scontri precedenti fanno però ben sperare il Frosinone, che nel bilancio può vantare 3 vittorie, contro una sola del Cosenza, conseguita nello scorso campionato. Tra le compagini, in due occasioni il risultato si è concluso in parità.

DIRETTA COSENZA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Cosenza Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente, offre la possibilità di poter accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbitz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per poter visionare i contenuti c’è bisogno di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, ma è possibile utilizzare anche una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA FROSINONE

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Cosenza Alessandria. Diversi dubbi per l’allenatore dei calabresi, Marco Zaffaroni, condizionato nelle scelte dai diversi infortuni che hanno colpito l’organico. Con il modulo 3-5-2, tra i pali dovrebbe esserci Vigorito, che avrebbe smaltito l’infiammazione al ginocchio. In difesa, Pirello dovrebbe sostituire l’ancora infortunato Vaisanen, e comporrà il trio difensivo con Rigione e Tiritiello. A centrocampo confermati Carraro, Palmiero e Boultam, con Gerbo che scalpita per una maglia da titolare. Sugli esterni Situm è l’unica certezza, sulla sinistra si giocano il posto Sy, Panico e Corsi. In attacco Gori e Caso.

Tanti dubbi anche per Fabio Grosso, tecnico del Frosinone. Potrebbe esserci un ritorno al 4-3-3 dopo il 3-5-2 schierato nello scorso turno di campionato. Con Ravaglia tra i pali, difesa composta da Zampano, Gatti, Szyminski e Cotali. La linea mediana dovrebbe essere guidata da Ricci, affiancato da Rodhen e dal possibile rientro di Maiello. In attacco potrebbe tornare Canotto con Ciano e Garritano.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a dare un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Cosenza Alessandria, proposte dall’agenzia Snai. Per la gara in questione, la vittoria del Cosenza sembra essere il risultato meno probabile, per il segno 1 la quota è 3,85. Sembrerebbe più probabile un eventuale pareggio, in quanto il segno X è quotato 3,10. I favori dei pronostici sono dalla parte del Frosinone, il segno 2 infatti è quotato 2,10.

