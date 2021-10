Diretta Frosinone Cittadella/ Streaming video tv: Gorini non può sbagliare (Serie B)

DIRETTA FROSINONE CITTADELLA: VENETI IN CRISI?

Frosinone Cittadella verrà diretta dal signor Francesco Meraviglia, e si gioca alle ore 14:00 di sabato 2 ottobre: partita valida per la 7^ giornata del campionato di Serie B 2021-2022, tecnicamente un match di alta classifica ma che in questo momento riguarda le posizioni inferiori e, diremmo così se fossimo sul finire della stagione, la corsa ai playoff. Il Frosinone resta comunque imbattuto e, anche se ha pareggiato le ultime due partite, sta mostrando una certa solidità difensiva che gli permette di rimanere in qualche modo a contatto con le prime della classe.

Fa decisamente peggio il Cittadella, che al momento paga le sfide dirette: sconfitte consecutive contro Benevento e Lecce, aveva perso anche contro la Cremonese e al momento non bastano tre vittorie per spingerlo in alto. Edoardo Gorini sa che questo è un test che potrebbe avere un impatto forte, in un senso o nell’altro; aspettando di scoprire come andranno le cose nella diretta di Frosinone Cittadella, proviamo ora a ipotizzare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FROSINONE CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Cittadella sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CITTADELLA

Per Frosinone Cittadella Fabio Grosso pensa di cambiare qualcosa: nel suo 4-3-3 i candidati ad avere una maglia da titolare sono Gori, che giocherebbe come centrocampista al posto di Matteo Ricci o Boloca (con la conferma di Rohdén) e Casasola, eventuale terzino a destra con Cotali sull’altro versante, e poi Gatti e Szyminski a proteggere Ravaglia. Nel tridente offensivo chiaramente ci sono Novakovich e Cicerelli in ballottaggio, da capire se Zerbin e Ciano saranno ancora confermati o meno.

Gorini punta come sempre sul 4-3-1-2: Baldini o Antonucci alle spalle dei due attaccanti, lo stesso Baldini potrebbe andare davanti (dove i favoriti sono Okwonkwo e Tounkara, ma occhio a Beretta) e dunque centrocampo con Branca, D’Urso e Vita a scambiarsi le posizioni, mentre Simone Icardi potrebbe provarci. In difesa i due centrali sarebbero Perticone e Adorni; Pavan e Daniele Donnarumma saranno i due terzini (a sinistra scalpita anche Amedeo Benedetti), in porta andrà Kastrati.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Frosinone Cittadella: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 3,75 volte quanto messo sul piatto.



