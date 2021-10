DIRETTA/ Alessandria Cosenza (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA ALESSANDRIA COSENZA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Eccoci pronti a dare il via alla diretta di Alessandria Cosenza per la 7^ giornata della Serie B: prima del fischio d’inizio andiamo però a leggere qualche numero fin qui segnato. Classifica alla mano leggiamo appena il nono piazzamento per i bruzi, oggi ospiti, e forti di sole tre vittorie e un pareggio fin qui segnato. Il club rossoblu ha poi da migliorare il dato relativo ai gol, negativo e segnato sul 7:8. Sono statistiche ben peggiori per l’Alessandria, che parte oggi dal 18^ gradino della classifica, con un solo punto messo da parte, con il pareggio col Perugia di pochi giorni fa. I grigi poi hanno segnato 8 gol ma ne hanno subito ben 16: occorre correre ai ripari. Diamo la parola al campo, via! (agg Michela Colombo)

DIRETTA ALESSANDRIA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Cosenza sarà garantita oggi pomeriggio sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. La diretta streaming video del match di Serie B sarà di conseguenza garantita dal servizio Sky Go, ma sarà disponibile anche ai rispettivi abbonati sulle piattaforme DAZN ed Helbiz, altri punti di riferimento in questa stagione per il campionato cadetto.

PRESENTAZIONE PARTITA

Alessandria Cosenza, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, si gioca per la settima giornata del campionato di Serie B. Una sfida già delicatissima per i grigi piemontesi che infatti finora hanno raccolto un solo punto in classifica, mentre il Cosenza che è già a quota 10 punti vuole continuare a fare molto bene in questo campionato da ripescato. Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta di Alessandria Cosenza, che pure ha alle spalle non una ricchissima tradizione. Dati alla mano possiamo oggi leggere solo sotto precedenti ufficiali tra i due club, occorsi dal 1961 a oggi e tra secondo campionato nazionale e coppa Italia. Va pure detto che i nostri riferimenti non sono tutti recenti: se escludiamo un testa a testa in Coppa Italia nel 2020 (successo dei bruzi ai calci di rigore) e un altro precedente sempre in Coppa ma nel 2017 (vittoria dei grigi), i nostri riferimenti sono tutti negli anni 60. Aggiungiamo che pure nel complesso si contano fin qui due pareggi e tre vittorie per parte: un bilancio dunque molto equilibrato.

La sfida che si disputa tra Alessandria e Cosenza sarà diretta da Michael Fabbri, 38enne arbitro di Faenza che dirigerà per la seconda volta nell’attuale campionato cadetto. La gara precedente lo ha visto impegnato a Crotone nel derby calabrese con la Reggina, match terminato in parità e durante il quale l’arbitro internazionale ha estratto 6 cartellini gialli. Per lui l’assistenza dei guardalinee Liberti e Laudato, mentre a bordo campo come quarto uomo opererà Madonia. Alla postazione Var agirà Manganiello, che avrà come assistente AVAR il signor Penna.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA COSENZA

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Alessandria Cosenza. Per i padroni di casa, che hanno un lungo elenco di giocatori purtroppo indisponibili, potremmo proporre un modulo 3-4-1-2 con Pisseri in porta e davanti a lui i tre difensori Prestia, Di Gennaro e Parodi. Nella linea di centrocampo potrebbero essere titolari invece Mustacchio, Casarini, Ba e Beghetto, infine nel reparto offensivo piemontese ci aspettiamo Milanese trequartista in appoggio ai due attaccanti, Marconi e Corazza.

La replica degli ospiti del Cosenza, anch’essi alle prese con numerosi assenze, dovrebbe invece prevedere un modulo 3-5-2 con Tiritiello, Rigione e Pirrello nella retroguardia a tre davanti al portiere Vigorito. Folta linea a cinque a centrocampo con Situm, Carraro, Palmiero, Boultam e Corsi da destra a sinistra, mentre il tandem d’attacco dovrebbe vedere titolari Gori e Caso.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico su Alessandria Cosenza in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa, nonostante la classifica, partono favoriti perché il segno 1 è quotato a 1,97. Per il segno X che indica il pareggio saliamo a quota 3,25, infine in caso di colpaccio del Cosenza il segno 2 varrebbe 4,00 volte la posta in palio.

