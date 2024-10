DIRETTA COSENZA JUVE STABIA, OBIETTIVI DIVERSE PER LE DUE SQUADRE

La diretta Cosenza Juve Stabia verrà disputata presso lo Stadio San Vito-Luigi Marulla alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre 2024 ed è una partita in programma per la decima giornata della Serie B 2024/2025. Le due società si trovano praticamente ai poli opposti della classifica del campionato cadetto ed hanno quindi ambizioni molto diverse per il prosieguo della stagione attualmente in corso. Il Cosenza occupa al momento il diciannovesimo posto con appena sei punti conquistati, oltre ai quattro recuperati sul campo dalla penalizzazione inflitta dalla federazione.

La Juve Stabia, invece, è attualmente in quinta posizione con ben 14 punti guadagnati sebbene sia reduce dalla sconfitta interna patita contro la Cremonese nello scorso turno. I campani non hanno alcuna intenzione di ricoprire il ruolo di vittima sacrificale per il rilancio del Cosenza mostrandosi invece decisi nel proseguire l’ottimo cammino intrapreso in questa categoria dopo aver ottenuto la promozione dalla Serie C al termine della scorsa annata.

DIRETTA COSENZA JUVE STABIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Cosenza Juve Stabia sarà garantita da DAZN, che detiene i diritti per tutte le partite della Serie B per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La sfida valida per la decima giornata del campionato cadetto sarà dunque visibile, per tutti i possessori di un abbonamento valido, in streaming tramite il browser direttamente sul proprio pc oppure attraverso l’applicazione dedicata.

COSENZA JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il calcio d’inizio della diretta Cosenza Juve Stabia è previsto per le ore 15 e nel frattempo tentiamo di esaminare quali saranno le scelte tattiche dei due allenatori nelle probabili formazioni. Nonostante un pareggio ed una sconfitta raccolte nelle ultime due gare, il Cosenza potrebbe comunque ripresentarsi in campo sempre con il 3-4-1-2 deciso da mister Massimiliano Alvini che dovrà però fare a meno dello squalificato Venturi oltre ad aspettare il rientro dall’infermerie di José Mauri.

Sul fronte opposto, dopo il 3-4-3 con cui le Vespe hanno perso contro la Cremonese, la Juve Stabia potrebbe tornare ad un più bilanciato 3-4-2-1 come quello ammirato nella vittoira ottenuta in trasferta contro la Sampdoria. Davanti in attacco sta facendo molto bene Adorante, che potrebbe essere supportato da Candellone ed Artistico, mentre a centrocampo è Fortini, in prestito dalla Fiorentina, a prendersi la scena con le recenti prestazioni offerte in campo.

COSENZA JUVE STABIA, LE QUOTE

Il pronostico relativo all’esito finale della diretta Cosenza Juve Stabia risultata abbastanza interessante da analizzare se si guarda alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto offerto da Goldbet, nonostante la posizione in classifica è il Cosenza ad essere favorito per il successo pagando l’1 ad appena 2.15 mentre appare decisamente meno probabile che si concretizzi la vittoria in trasferta per la Juve Stabia, con il 2 dato a 3.70. In bilico invece il pareggio, pagato con un interessante 3.00, ed anche Snai pare essere della stessa opinione offrendo le stesse cifre.