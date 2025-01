DIRETTA COSENZA MANTOVA: POSTA IN PALIO DELICATA

La diretta Cosenza Mantova si annuncia delicata alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 gennaio 2025, alla ripartenza dopo la sosta del campionato di Serie B, che arriva alla sua ventunesima giornata. Infatti, uno sguardo alla classifica ci indica subito che la diretta Cosenza Mantova allo Stadio San Vito-Luigi Marulla metterà di fronte due squadre che condividono il fondamentale obiettivo della salvezza, con 23 punti per gli ospiti lombardi e 17 per i padroni di casa calabresi, gravati però dal -4 di penalizzazione.

Insomma, sul campo il rendimento sarebbe molto simile, ma francamente poco esaltante per entrambe, come confermato dalla chiusura del 2024, che aveva portato una doppia sconfitta. Pesante fu in quel caso soprattutto lo scivolone del Mantova, sconfitto in casa dalla Reggiana, mentre bisogna riconoscere al Cosenza di avere sfiorato l’impresa con beffarda sconfitta nel finale con il Sassuolo. Adesso però entrambe hanno estremo bisogno di punti, chi saprà soddisfare meglio questa esigenza nella diretta Cosenza Mantova?

COSENZA MANTOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Come per tutte le partite del campionato di Serie B, ricordiamo che la diretta Cosenza Mantova sarà fornita da due diverse piattaforme, cioè DAZN e anche LaB Channel su Amazon Prime Video, di conseguenza si tratterà naturalmente di una diretta streaming video per la quale servono sia l’abbonamento a una delle due piattaforme, sia una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA MANTOVA

Adesso è naturalmente il momento di scoprire le probabili formazioni per la diretta Cosenza Mantova. Per Massimiliano Alvini possiamo indicare un modulo 3-4-2-1 con Micai protetto dai tre difensori Sgarbi, Venturi e Dalle Mura; a centrocampo Charlys e Kourfalidis nel cuore della mediana, con i due esterni Ciervo e Cimino; infine il reparto offensivo del Cosenza, con Kouan e Florenzi sulla trequarti a sostegno del centravanti Strizzolo.

La replica di Davide Possanzini per il Mantova potrebbe concretizzarsi in un particolare modulo 3-1-4-2: Bari, Celia e Redolfi nella difesa a tre davanti al portiere Festa, mentre sarà delicato il ruolo del regista basso Artioli, davanti al quale dovrebbero trovare posto da destra a sinistra FDedel, Aramu, Muroni e Mancuso, infine la coppia d’attacco titolare del Mantova potrebbe vedere in campo dal primo minuto Bragantini e Mensah.

CHIUDIAMO CON PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ci resta il riferimento a pronostico e quote in base all’agenzia Snai per completare il discorso sulla diretta Cosenza Mantova. Il fattore campo potrebbe favorite i calabresi, infatti il segno 1 è indicato a 2,00, mentre poi si sale a 3,25 per il segno X in caso di pareggio oppure a 3,75 volte la posta in palio sul segno 2, per una vittoria del Mantova comunque considerata non così improbabile.