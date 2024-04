DIRETTA/ Cosenza Palermo video streaming tv: sarà la trentesima partita! (Serie B, 13 aprile 2024)

DIRETTA COSENZA PALERMO: TESTA A TESTA

La diretta Cosenza Palermo è pronta a toccare quota 30 testa a testa giocati dal 1946 ad oggi. Il primo storico scontro diretto tra le due squadre è stato appunto quasi 70 anni fa con la vittoria di misura dei rosanero, restituita dal Cosenza l’anno successivo. Su 29 partite, i rossoblu hanno vinto 12 gare contro le 8 del Palermo e i 9 pareggi. I rosanero sono in crisi di vittorie con il Cosenza dato che nelle ultime quattro partite hanno raccolto solo due punti.

Il successo più recente del Palermo sul Cosenza è datato 2018, la prima sfida dopo che le formazioni non si sfidano dal 2003. Le squadre si sono sempre affrontate in Serie B, tranne in due stagioni: la 1984/1985 e la 1997/1998, entrambe le volte protagoniste in Serie C. Nella terza divisione del calcio italiano, il bilancio è di un pareggio, due vittorie del Cosenza e una sola del Palermo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA COSENZA PALERMO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cosenza Palermo sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming online DAZN, sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV e in diretta streaming con Helbiz Live. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

LA SFIDA DEL SUD

Seguiamo la diretta di Cosenza Palermo valevole per la 33esima giornata di Serie B con il calcio d’inizio fissato alle 16.15 del 13 aprile 2024. Il Cosenza arriva da un pareggio in trasferta contro la Feralpi Salò che ha allungato a sette partita la mancanza di una vittoria per il calabresi. Con soli 35 punti la zona playout è solo questione di differenza reti e la squadra di Vialli dovrà cambiare immediatamente la rotta se vorrà trovare la salvezza.

Situazione delicata anche in casa Palermo con i rosanero reduci dall’esonero di Iachini che ha portata sulla panchina Mignani. La prima partita del nuovo tecnico ha portato ad un pareggio in casa contro la Sampdoria ma la vittoria in Serie B manca da tre giornate. I rosanero sono chiamati a vincere per mantenere il ritmo delle prime e sperare in un piazzamento nella zona playoff.

COSENZA PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Cosenza Palermo pronta a disputarsi tra le mura dello Stadio San Vito di Cosenza. I padroni di casa allenati da William Vialli sono pronti a riconfermare il 4-2-3-1 con un forte ballottaggio tra Tutino e Crespi per la maglia da prima punta. Anche Antonucci, in gol nell’ultima giornata, cerca la titolarità dopo esser subentrato in modo decisivo contro la Feralpi Salò.

Poche certezze, invece, in casa Palermo dove Michele Mignani si troverà in panchina per la sua seconda partita e dovrà far fronte alle squalifiche di Lucioni e Di Mariano. L’unica vera certezza dei rosanero è la continuità dell’attaccante e capitano Matteo Brunori arrivato a 15 reti in Serie B.

COSENZA PALERMO, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Cosenza Palermo di Serie B sul sito della Snai: il segno 1 è quotato a 2,85 mentre il suo opposto a 2,45. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3,30 sull’importo scommesso.

