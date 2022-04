Diretta Cosenza Parma/ Streaming video tv: crociati favoriti (Serie B)

DIRETTA COSENZA PARMA: DUCALI FAVORITI

Cosenza Parma, in diretta sabato 2 aprile alle ore 14:00 dallo stadio San Vito “Gigi Marulla” di Cosenza è valida per trentaduesima giornata del campionato di Serie B. I rossoblu sono reduci dalla sconfitta nel derby calabrese contro la Reggina, gara terminata con il punteggio di 1-0. La squadra allenata da Pierpaolo Bisoli, è in lotta per non retrocedere, occupando la diciottesima posizione con 24 punti, gli stessi del Vicenza, con quest’ultima che occupa l’ultimo posto utile per disputare i playout.

Il Parma arriva alla gara del Gigi Marulla, dopo il buon pareggio casalingo contro il Lecce, partita che si è chiusa senza reti. La squadra di Giuseppe Iachini ha deluso le aspettative di inizio stagione. I ducali hanno ormai ipotecato la salvezza, ma sono lontani 10 punti dalla zona playoff, che considerando la rosa sembrava essere un obiettivo alla portata. Il Parma è in quattordicesima posizione con 39 punti. La gara di andata, disputata al Tardini lo scorso novembre, si è chiusa in parità, con il punteggio finale di 1-1.

DIRETTA COSENZA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cosenza Parma sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta Parma Cosenza in streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA PARMA

Vediamo le probabili formazioni della diretta Cosenza Parma, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei calabresi, Pierpaolo Bisoli, dovrebbe optare per il modulo di partenza 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Cosenza per la sfida con il Parma: Matosevic, Hristov, Camporese, Valsanen, Carraro, Voca, Florenzi, Di Pardo, Liotti, Millico, Larrivey.

L’allenatore del Parma, Giuseppe Iachini, potrebbe schierare i ducali con il modulo 3-5-2, suo marchio di fabbrica. Questa la probabile formazione titolare del Parma, in vista della trasferta sul campo del Cosenza: Buffon, Del Prato, Danilo, Cobbaut, Rispoli, Vasquez, Bernabè, Sohm, Man, Tutino, Benedyczak.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Cosenza Parma di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Non partono con i favori dei pronostici i padroni di casa, infatti il segno 1, abbinato alla vittoria del Cosenza, è quotato 3.40. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 3.15. Il successo esterno del Parma, con il segno 2, presentato con una quota di 2.20.











