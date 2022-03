Diretta Parma Lecce/ Streaming video tv: assalto pugliese alla vetta (Serie B)

DIRETTA PARMA LECCE: IN EQUILIBRIO!

La diretta di Parma Lecce, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena sabato 19 marzo a partire dalle ore 14.00. Lo scontro in programma allo Stadio Ennio Tardini è molto importante per le sorti della stagione ed in particolare per la corsa alla promozione diretta. Gli ospiti, infatti, si trovano attualmente al secondo posto della classifica, a parità di punti con il Pisa e a -1 dalla vetta occupata dalla Cremonese. I padroni di casa, da parte loro, hanno delle ambizioni nettamente minori, dato che occupano il dodicesimo posto, in una zona bianca della graduatoria.

Diretta/ Cosenza Lecce (risultato finale 2-2) streaming: Blin in pieno recupero!

I crociati ad ogni modo sono in un buon momento della stagione: nello scorso turno hanno conquistato una vittoria di misura in casa del Vicenza, che ha rappresentato il sesto risultato utile consecutivo. L’obiettivo è quello di non interrompere la striscia positiva. Di fronte a sé, tuttavia, questa volta troveranno un avversario ben più ostico rispetto ai precedenti. I pugliesi, infatti, sono reduci da ben tre pareggi, l’ultimo dei quali contro il Cosenza, e hanno una grande voglia di tornare al successo in modo da blindare il ritorno in massima categoria. Il match, dunque, si preannuncia piuttosto avvincente.

Diretta/ Vicenza Parma (risultato finale 0-1) streaming video tv: la decide Tutino

DIRETTA PARMA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Lecce sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire il medesimo impegno in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni ufficiali.

Diretta/ Lecce Sassuolo Primavera (risultato finale 2-1): gli emiliani chiudono in 9!

PROBABILI FORMAZIONI PARMA LECCE

Le probabili formazioni di Parma Lecce non risentono di particolari assenze. I padroni di casa hanno ritrovato Vazquez e Bernabè, entrambi squalificati nello scorso turno, che torneranno presumibilmente in campo dal 1′. Il tecnico Beppe Iachini dovrebbe schierare così il suo 3-4-1-2: Turk; Del Prato, Danilo, Balogh; Coulibaly, Sohm, Bernabè, Man; Vazquez; Tutino, Simy. Gli ospiti invece dovrebbero far partire titolare in difesa Calabresi, dopo che nella scorsa gara era andato in panchina. Il tecnico Marco Baroni dovrebbe optare per un 4-3-3 così strutturato: Plizzari; Calabresi; Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski.

QUOTE PARMA LECCE

Le quote di Parma Lecce, offerte dalla agenzia di scommesse Sisal, sono piuttosto equilibrate. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2,80. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 2,50. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3,20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA