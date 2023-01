Diretta Cosenza Parma/ Streaming video tv: Viali e Pecchia, errori vietati! (Serie B)

DIRETTA COSENZA PARMA: PECCHIA PER RISALIRE LA CHINA!

Cosenza Parma, che sarà in diretta dal San Vito alle ore 14:00 di sabato 28 gennaio, si gioca per la 22^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023. È francamente una gran bella occasione per i ducali, che continuano a voler migliorare la loro posizione in classifica provando anche una disperata rincorsa verso la promozione diretta: dopo essere stato travolto dal Bari, il Parma è tornato a vincere battendo il Perugia al Tardini e confermandosi in zona playoff, chiaramente adesso questa posizione andrà mantenuta ma soprattutto Fabio Pecchia spera appunto che davanti rallentino per tornare in Serie A senza passare dagli spareggi.

Il Cosenza invece lo spareggio vorrebbe raggiungerlo, perché significherebbe evitare la retrocessione diretta: situazione davvero brutta per i lupi, che avendo perso anche a Modena sono rimasti all’ultimo posto in classifica e adesso hanno 5 punti da recuperare per agganciare anche solo il playout, uno scenario davvero complesso anche se il tempo e i modi per recuperare ci sono. Scopriremo quello che succederà nella diretta di Cosenza Parma, adesso mentre aspettiamo che si giochi valutiamo le potenziali scelte da parte dei due allenatori, prendendoci qualche momento per leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA COSENZA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Parma viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, come del resto tutte le partite di Serie B: l’appuntamento dunque sarà riservato agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder di Sky (servirà eventualmente un abbonamento al pacchetto Calcio) e in alternativa potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video di Cosenza Parma senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che i match del campionato cadetto sono integralmente forniti anche dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso sarà necessario essere clienti per avere accesso alle immagini in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PARMA

William Viali dovrebbe confermare il 4-3-1-2 nella diretta Cosenza Parma: da valutare certamente alcuni singoli, davanti a Micaiper esempio può esserci Rigione a fare coppia con Vaisanen mentre sulle corsie laterali restano favoriti Rispoli a destra e La Valdera a sinistra. In mezzo al campo Aldo Florenzi e Brescianini sono in vantaggio su Kornvig e Prestianni per agire come mezzali a supporto di Voca, poi però davanti le cose si complicano perché D’Urso, Marras e Merola possono agire in qualità di trequartisti (e dunque insidiano Cortinovis) mentre davanti Zilli potrebbe lasciare il posto a Brignola o Larrivey, uno dei due può dunque fare coppia con Finotto.

Naturalmente anche Pecchia ha tante soluzioni nel suo Parma: il modulo resta il 4-2-3-1, da valutare Buffon che ha saltato l’ultima partita per un problema fisico (pronto Chichizola), Osorio e Balogh i possibili centrali con Del Prato e uno tra Valenti e Oosterwolde a correre sulle fasce come terzini. In mezzo, Stanko Juric ed Estevez sono insidiati da Bernabé più che da Sohm, comunque un’opzione concreta; Franco Vazquez dovrebbe essere il trequartista centrale con Benedyczak e Ansaldi pronti a giocare come laterali alti, Charpentier e Inglese, con il secondo favorito, se la vedono per il ruolo di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Cosenza Parma, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall'agenzia Snai per la partita nella 22^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 4,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,45 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 1,95 volte l'importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











