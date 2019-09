Diretta Cosenza Pescara/ Streaming video DAZN: sfida incerta! (Serie B)

Cosenza Pescara, diretta dal signor Lorenzo Illuzzi, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Tra le sorprese positive dello scorso campionato di Serie B, i rossoblu calabresi hanno faticato maggiormente in questo avvio di stagione ottenendo un solo punto nelle prime due partite del nuovo campionato. Dopo lo 0-0 in trasferta nel derby calabrese contro il Crotone, il Cosenza è caduto in casa all’esordio tra le mura amiche, perdendo di misura contro la Salernitana. Salernitana che aveva sorpreso anche il Pescara nel match d’esordio in campionato, ma gli abruzzesi si sono riscattati alla prima in casa vincendo una spettacolare e rocambolesca partita contro il Pordenone. 4-2 in favore dei biancazzurri il risultato finale, un riscatto dopo la delusione della prima e dell’eliminazione in Coppa Italia subita per mano dell’Empoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Cosenza Pescara, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a DAZN, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PESCARA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Cosenza Pescara, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2019/20. 3-4-3 per il Cosenza allenato da Piero Braglia schierato con: Perina, Anibal, Monaco, Idda, Corsi, Bruccini, Kanouté, Legittimo, Pierini, Carretta, Baez Stabile. Risponderà con un 4-3-3 il Pescara di Luciano Zauri schierato con: Fiorillo, Balzano, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Pepin, Tumminello, Galano, Di Grazia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Cosenza favorito per la conquista della vittoria contro il Pescara. Vittoria in casa quotata 2.35, pareggio proposto a una quota di 3.00 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 3.10. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.25, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



