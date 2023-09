DIRETTA/ Cosenza Sudtirol (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie B, 16 settembre 2023)

DIRETTA COSENZA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci approcciamo alla diretta di Cosenza Sudtirol parlando dei precedenti, che a dirla tutta non ci raccontano molto: sono appena quattro, con una vittoria a testa e due pareggi che sono maturati nella passata stagione. Qui al San Vito è finita 0-0 a metà febbraio; gli altri due incroci risalgono invece al giugno 2018, contesto importante perché si trattava della semifinale playoff in Lega Pro. Il Cosenza aveva perso al Druso per 1-0; dodici giorni più tardi, al San Vito, aveva ribaltato quella sconfitta in maniera incredibile, timbrando il primo gol con Allan Baclet al 69’ e poi trovando la rete della qualificazione con un’autorete di Paolo Frascatore al 94’.

Quei lupi, allenati da Piero Braglia, avrebbero poi centrato la promozione in Serie B; da quel momento tra vicissitudini varie sono sempre rimasti nel campionato cadetto, e l’anno scorso sono appunto stati raggiunti dal Sudtirol che da neopromosso ha addirittura raggiunto i playoff. Ora sarà interessante scoprire, nel lungo periodo, se le due squadre sapranno ripetersi ma intanto valuteremo come andranno le cose nella diretta di Cosenza Sudtirol tra poche ore… (agg. di Claudio Franceschini)

COSENZA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Cosenza Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BIANCOROSSI IMBATTUTI

Cosenza Sudtirol, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio “Gigi Barulla” di Cosenza, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. In Calabria si affrontano due squadre che arrivano da periodi di forma differenti: i Lupi padroni di casa hanno perso due partite consecutive, ultima delle quali a Brescia. I biancorossi ospiti, invece, sono in serie positiva avendo raccolto sette punti in tre uscite stagionali.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio “Gigi Marulla” di Cosenza. Per mister Caserta indisponibile Sgarbi, espulso a Brescia. Al posto del difensore centrale ex Perugia dovrebbe agire Fontanarosa. Dubbio a centrocampo, invece, dove Calò potrebbe essere rimpiazzato da Viviani. Per mister Bisoli, invece, dubbi solo nel reparto offensivo dove Odogwu, Ciervo, Merkaj e Pecorino si contendono due maglie dal primo minuto.

COSENZA SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

