Video/ Brescia Cosenza (1-0) gol e highlights: Bjarnason regala i primi 3 punti! (Serie B 4^ giornata)

VIDEO BRESCIA COSENZA (1-0): LA PARTITA

Buona la prima: il Brescia batte il Cosenza per 1-0 davanti al pubblico amico del “Rigamonti” e, dopo aver cominciato il ritardo il torneo al termine di un’estate tribolata, ha ragione di una formazione che aveva già tre turni di Serie B alle spalle. Lo striminzito punteggio con cui gli uomini di Daniele Gastaldello regolano l’undici calabrese allenato da Fabio Caserta è lo specchio di una gara tirata, con poche emozioni eccetto che nella ripresa e deciso sostanzialmente dal bel gol di Bjarnason al 53′, bravo a finalizzare una bella azione di squadra e a premiare Fogliata per l’assist che gli ha consentito di abbattere il muro rossoblu e trafiggere Micai.

In avvio di gara a partire meglio erano state le Rondinelle, pericolose proprio con Fogliata al 3′ e subito dopo soprattutto con un colpo di testa di capitan Bisoli. Poi, pian piano, la gara si spegneva, col gioco che ristagnava a centrocampo pur con un elevato livello agonistico. Tuttavia sono ben poche le cose da annotare sul tabellino per la prima frazione: la ripresa si apre invece con una chance per Tutino tra le fila ospiti (bravo Papetti a salvare) e poi il gol di Bjarnason che, di fatto, imprimerà il marchio all’incontro. Caserta prova coi cambi a rimescolare le carte e a dare sostanza al reparto offensivo ma i suoi non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Lezzerini. Poi, al 77′, Sgarbi si vede sventolare il cartellino rosso diretto per un fallo su Bonetti, lasciando i calabresi in dieci e chiudendo anzitempo le ostilità: da segnalare solo un palo di Borrelli che sfiora il 2-0 all’83’ e il lungo recupero al termine del quale i rossoblu hanno una chance con Canotto al 99′ per un pareggio-beffa, ma non è giornata. Con questo successo il Brescia sale a quota 3 e guarda con ottimismo al prosieguo del torneo, mentre il Cosenza incassa il secondo KO in quattro gare e resta fermo a quota 4.

VIDEO BRESCIA COSENZA (1-0): IL TABELLINO

BRESCIA: Lezzerini; Papetti; Cistana, Mangraviti; Dickman; Fogliata (41′ st Besaggio), Bisoli; Ndoj (12′ st Olzer); Bjarnason; Moncini (11′ st Borrelli), Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Adorni, Nuamah, Ferro. Allenatore: Daniele Gastaldello.

COSENZA: Micai; Rispoli, Sgarbi, Meroni, D’Orazio; Zuccon, Calò (39′ st Viviani); Marras (9′ st Canotto), Voca (39′ st Fontanarosa), Arioli (22′ st Crespi); Tutino (39′ st Zilli). A disposizione: Marson, Venturi, Occhiuto, Praszelik. Allenatore: Fabio Caserta.

Rete: 8′ st Bjarnason (B).

Ammonizioni: Bjarnason (B), Arioli (C), Olzer (B), Bisoli (B), Calò (C).

Espulso: Sgarbi al 31′ st (C).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA COSENZA











