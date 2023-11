DIRETTA/ Catanzaro Cosenza (risultato finale 2-0): la chiude Biasci (Serie B, 26 novembre 2023)

DIRETTA CATANZARO COSENZA (RISULTATO 2-0): LA CHIUDE BIASCI

Inizia la ripresa tra Catanzaro e Cosenza. Biasci! Raddoppia il Catanzaro! Errore della difesa del Cosenza, Biasci da due passi supera Micai. D’Orazio spreca di testa da ottima posizione! Catanzaro che prova a chiuderla in contropiede, c’è una grande chiusura degli ospiti che si salvano. Mazzocchi ci prova dalla lunga distanza, la sfera sfiora l’incrocio dei pali. Scorrono i minuti, Catanzaro a difesa del vantaggio. Canotto pesca Zilli in area, colpo di testa fuori. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA IEMMELLO!

Inizia il match tra Catanzaro e Cosenza. Sounas ha un problema alla spalla, per fortuna riesce a rientrare in campo. Iemmello! La sblocca il Catanzaro! Katseris sulla destra mette un bellissimo traversone, Iemmello deve solo appoggiare a porta sguarnita. Marras crossa ma sbaglia, tentativo che diventa un tiro, Fulignati la mette in angolo. Calò la mette in mezzo, Tutino ci va di testa e coglie il palo! Praszelik calcia da fuori area, devia in angolo Fulignati. Cinque minuti alla fine della prima frazione di gara, Catanzaro avanti. Meroni ci prova dalla distanza, palla fuori. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

CATANZARO COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Catanzaro Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catanzaro Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SI GIOCA

La diretta del match che vede affrontarsi Catanzaro Cosenza presenta un importantissimo derby calabrese con due formazioni che si daranno battaglia per non lasciare punti alla propria avversaria. Le due squadre si schierano rispettivamente al settimo e ottavo posto dell’attuale classifica con i giallorossi avanti. Partendo dai padroni di casa si evidenzia come abbiano raccolto 21 punti in 13 partite. I gol realizzati sono 20 mentre 18 quelli subiti. Con 20 gol realizzati la formazione giallorossa risulta essere il secondo attacco migliore del campionato, sotto solamente alla capolista Parma che ne ha realizzati 7 in più.

Menzione d’onore per il belga Vandeputte. Per l’esterno del Catanzaro 5 gol e tre assist che lo stanno certificando come uno dei giocatori più interessanti di questo campionato. Cosenza che rappresenta una delle sorprese di questo campionato con 19 punti raccolti in 13 partite. La formazione allenata da mister Fabio Caserta sta brillando non soltanto per il gioco espresso ma anche per l’ottima difesa con soltanto 12 gol subiti. I gol realizzati sono invece 17. (Marco Genduso)

DIRETTA CATANZARO COSENZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Catanzaro Cosenza evidenzia i due squadre che tra il 2016 e il 2018 si sono affrontate in ben 5 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con una vittoria a testa e tre pareggi. Nel 2016 il risultato fu di 1-1 grazie alle reti realizzate da Patti e La Mantia. Cosenza che riuscì a ottenere un importantissimo successo nell’agosto del 2016 con il risultato di 0-3. Vittoria sonora grazie alla doppietta firmata da Caccetta e Gambino. Sfida successiva terminata con il pareggio con il risultato di 1-1 e successo Catanzaro per 2-1. Ad andare in rete Zanini e Letizia per la formazione giallorossa e D’Orazio per il Cosenza. L’ultima volta che le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra risulta essere l’otto Aprile 2018 con un pareggio a reti bianche in serie C valevole per la trentaquattresima giornata del campionato. Sfida contornata da ben 8 ammonizioni ed un cartellino rosso ai danni del Catanzaro. (Marco Genduso)

OGGI CATANZARO COSENZA ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO

Catanzaro Cosenza, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Il Catanzaro occupa attualmente la sesta posizione in classifica, trovandosi in compagnia del Como a 21 punti, con un vantaggio di 2 punti sui cugini del Cosenza, che li inseguono. Nonostante sia una matricola, il Catanzaro sta disputando un eccellente campionato, anche se ha subito tre sconfitte consecutive che hanno compromesso il brillante inizio di stagione. I ragazzi guidati dal mister Vincenzo Vivarini hanno dovuto inchinarsi rapidamente al Como e al Modena, e nell’ultima giornata sono stati nuovamente sconfitti allo Stadio Pierluigi Pengo dal forte Venezia, che li ha superati con un risultato finale di 2-1.

Il Cosenza occupa attualmente l’ottava posizione in classifica, in parità con il Cittadella, grazie ai 19 punti conquistati. Il Cosenza sta vivendo un cammino eccellente finora, anche se in parte inaspettato. Questo successo è attribuibile anche al lavoro del mister Fabio Caserta, che si conferma come un ottimo allenatore pronto per sfide più importanti. Prima della pausa per le nazionali, il Cosenza ha ottenuto una significativa vittoria al San Vito-Marulla contro la Reggiana di Alessandro Nesta, regolandola con un risultato finale di 2-0. I gol sono stati realizzati da Voca nel primo tempo e Tutino nella ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fulignati, Veroli, Brighenti, Krajnc, Situm, Vandeputte, Pompetti, Ghion, Sounas, Iemmello, Stoppa. Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Micai, Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio, Praszelik, Calò, Tutino, Voca, Mazzocchi, Forte.

CATANZARO COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











