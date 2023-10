Video/ Ternana Reggiana (3-0) gol e highlights: la chiude Distefano nel recupero (Serie B, 30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA REGGIANA: LA SINTESI

Allo Stadio Libero Liberati la Ternana supera la Reggiana per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Lucarelli a partire fortissimo riuscendo anche a passare in vantaggio subito al 9′ grazie alla rete messa a segno da Celli, insaccando alle spalle di Bardi un pallone che era stato bloccato sulla linea di porta. I minuti scorrono sul cronometro e gli umbri insistono trovando il gol del raddoppio immediatamente all’11’ per merito di Diakité, capitalizzando l’assist offertogli da Luperini.

Video/ Brescia Ascoli (1-1) gol e highlights: Moncini agguanta il pari (Serie B, 30 settembre 2023)

Entrambe le compagini effettuano poi una sostituzione ciascuna per infortunio rimpiazzando rispettivamente Favilli con Dionisi al 23′ da un lato e Portanova con Gondo al 22′ dall’altro. Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza e le fere ci riprovano con il subentrato Dionisi che non inquadra lo specchio della porta al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro calano il tris definitivo nel recupero al 90’+2′ con il gol del ventenne Distefano, liberato da un altro passaggio vincente di Luperini.

Video/ FeralpiSalò Spezia (1-2) gol e highlights: primo successo ligure (Serie B, 30 settembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giovanni Ayroldi, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Dionisi, Celli, Luperini, Labojko, Iannarilli e Distefano da un lato, Gondo, Sampirisi e Kabashi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno del campionato cadetto permettono alla Ternana di salire a quota 5 nella classifica della Serie B mentre la Reggiana non si muove, rimanendo ferma a 7 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA REGGIANA: IL TABELLINO

Ternana-Reggiana 3 a 0 (p.t. 2-0)

Risultati Serie B, classifica/ Tris della Ternana! Diretta gol live score (8^ giornata 30 settembre 2023)

Reti: 9′ Celli(T); 11′ Diakité(T); 90’+2′ Di Stefano(T).

Assist: 11′, 90’+2′ Luperini(T).

TERNANA (3-4-1-2) – Iannarilli; Diakité, Capuano, Celli; Casasola, Luperini, Labojko, Corrado; Falletti; Favilli, Raimondo. Allenatore: Lucarelli.

REGGIANA (4-3-1-2) – Bardi; Sampirisi, Marcandalli, Szyminski, Fiamozzi; Bianco, Kabashi, Nardi; Portanova; Antiste, Pettinari. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 35′ Dionisi(T); 42′ Celli(T); 45’+3′ Gondo(R); 45’+4′ Luperini(T); 52′ Sampirisi(R); 58′ Labojko(T); 59′ Kabashi(R); 78′

Iannarilli(T); 90’+2′ Distefano(T).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA REGGIANA











© RIPRODUZIONE RISERVATA