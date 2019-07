Diretta Algeria Guinea/ Streaming video DAZN, Volpi favorite? (Coppa d’Africa 2019)

Algeria Guinea, in diretta dallo stadio 30 Giugno de Il Cairo, capitale dell’Egitto, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, domenica 7 luglio, per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019. Infatti è cominciata la fase ad eliminazione diretta, ciò significa naturalmente che d’ora in poi nessun passo falso sarà più concesso: in caso di parità, saranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore a decretare chi accederà ai quarti. Algeria Guinea sulla carta vede certamente favorite le Volpi algerine, una grande tradizionale del calcio africano che nella fase a gironi ha vinto tre partite su tre in un girone non facile, che comprendeva anche il Senegal. Di conseguenza si annuncia assai ostico il compito della Guinea, ripescata fra le quattro migliori terze della prima fase grazie alla fondamentale vittoria contro il Burundi nella terza e ultima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Algeria Guinea non sarà garantita su canali televisivi tradizionali, in compenso però ci sarà la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN per gli abbonati, dal momento che la Coppa d’Africa 2019 è una grande esclusiva di questa emittente che ormai gli appassionati di calcio conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI ALGERIA GUINEA

Adesso scopriamo quali potrebbero essere le probabili formazioni di Algeria Guinea. Molti volti noti nell’Algeria allenata da Djamel Belmadi: il napoletano Adam Ounas ha segnato una doppietta contro la Tanzania e cerca la conferma, ma la concorrenza in attacco è forte (nella scorsa partita ad esempio è partito dalla panchina Mahrez). Tra i protagonisti della nostra Serie A, da segnalare anche Bennacer e Fares, che cercano posto rispettivamente a centrocampo e sulla fascia sinistra. Modulo 4-2-3-1 per la guinea allenata dal belga Paul Put, veterano del calcio africano: in primo piano Diawara, appena passato dal Napoli alla Roma, ma soprattutto si attende il riscatto del campione d’Europa Naby Keïta, finora rimasto sotto le attese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Algeria Guinea secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Le Volpi algerine partono favorite e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale fino alla quota di 3,35 in caso di pareggio (naturalmente segno X). Infine, una vittoria della Guinea varrebbe ben 5,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella possibilità del segno 2.



