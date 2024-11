DIRETTA CREMONA MILANO: LA CLASSIFICA E’ ANCORA MOLTO CORTA

La diretta Cremona Milano è in programma per lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20:00 presso l’impianto Palazzetto dello Sport Mario Radi come partita valida per il posticipo dell’ottava giornata della Serie A1 di basket 2024/2025. I padroni di casa non stanno certo vivendo una grande stagione dato che si trovano al quindicesimo posto, ovvero in penultima posizione, nella classifica della Lega A avendo infatti conquistato appena due punti nelle prime sette gare disputate e solo Napoli ha fatto di peggio, essendo appunto ferma a zero.

La Vanoli Basket Cremona è reduce da ben tre sconfitte consecutive patite contro Virtus Bologna, Scafati e Brescia mentre l’ultimo successo risale al 19 di ottobre quando era riuscita ad imporsi proprio in casa dei partenopei. La zona retrocessione può mettere una certa preoccupazione addosso soprattutto ai tifosi sebbene sia necessario anche considerare quanto la classifica rimanga molto corta dato che Treviso, Scafati, Varese e Dinamo Sassari sono tutte appaiate davanti a 4 punti con solamente due lunghezze di distacco.

DIRETTA CREMONA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La visione della diretta Cremona Milano sarà come di consueto garantita da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di basket della Serie A1 per la stagione 2024/2025 che si sta disputando dalla fine di settembre.

DIRETTA CREMONA MILANO: L’ANALISI DELLA PARTITA

Lo scontro riguardante la diretta Cremona Milano ci offre due compagini che si trovano ai poli opposti nella classifica del massimo campionato italiano di basket per questo ottavo turno del torneo nostrano. Le Scarpette Rosse guidate dal coach Ettore Messina stanno vivendo un’annata piuttosto altalenante sul piano dei risultati ottenuti alternando appunto grandi prestazioni a battute d’arresto di difficile lettura soprattutto in Europa dove anche questa settimana non sono stati particolarmente in grado di brillare se si pensa ad esempio alla sconfitta all’overtime patita contro i tedeschi dell’Alba Berlino.

Accantonata pure la gara di venerdì contro il Partizan di Belgrado, ricordando che l’Olimpia non è ancora del tutto spacciata occupando il tredicesimo posto nella classifica dell’Eurolega e quindi a tre posizioni dalla fase qualificatoria per i playoff, i lombardi si trovano al quinto posto in campionato avendo guadagnato dieci punti al pari di Trapani, Trieste e Brescia, con quest’ultima alle spalle di Milano per scontri diretti. Quel che è certo è che coach Messina dovrà fare a meno di Josh Nebo, fermo ai box per circa tre o quattro settimane a causa di un infortunio riportato una lesione tendinea all’arto superiore destro.