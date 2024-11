DIRETTA CREMONA BRESCIA (RISULTATO LIVE 41-54): FINE SECONDO QUARTO

Al termine del secondo quarto della diretta di Cremona-Brescia, il risultato è 41-54 a favore degli ospiti. Brescia ha avuto una grande prestazione, guidata da un Rivers in grande forma, autore di 12 punti nella frazione.

La squadra di coach Esposito ha dominato in attacco, mostrando una notevole efficienza offensiva, mentre Cremona ha faticato a reagire, subendo la superiorità degli avversari sia in fase difensiva che offensiva. Brescia ha sfruttato bene le transizioni veloci e i tiri da fuori, consolidando il vantaggio con una difesa solida che ha limitato le opportunità di Cremona. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CREMONA BRESCIA (RISULTATO LIVE 18-25): FINE PRIMO QUARTO

Al termine del primo quarto della diretta di Cremona-Brescia, il risultato è 18-25 in favore degli ospiti. Brescia ha preso un buon vantaggio, approfittando delle transizioni rapide e della mano calda di Ndour, che ha trovato diverse conclusioni vincenti.

La difesa della Cremona ha faticato a fermare le veloci offensive bresciane, mentre i padroni di casa non sono riusciti a trovare continuità nelle loro azioni. Brescia, con una difesa solida e un attacco ben distribuito, ha chiuso il primo quarto con un vantaggio significativo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CREMONA BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente alla diretta Cremona Brescia, intrigante derby che naturalmente ha anche qualche precedente stuzzicante, tutti in Serie A1 a partire da quando la Leonessa è riuscita a salire nel massimo campionato, dunque una storia di fatto solo decennale. Tuttavia la curiosità maggiore legata alla diretta Cremona Brescia risale al 2009: qui infatti la Leonessa ha acquisito i diritti dalla Ju-Vi, che è la società storica di Cremona tanto da essere stata fondata da un gruppo nel quale era presente Mario Radi, cui oggi è intitolato il palazzetto in cui gioca la Vanoli. Tra il 2009 e il 2014 la Ju-Vi Cremona ha tenuto aperto solo il settore giovanile, mentre Brescia è salita di colpi.

Poi con un cambio di società e ragione sociale è ripartita anche la prima squadra, che oggi gioca in Serie A2: nel 2022-2023 ha giocato il derby contro la Vanoli (poi promossa) e nel finale di quella stagione in panchina si è seduto Paolo Moretti che ha una discreta esperienza al piano di sopra. Senza la Ju-Vi oggi non ci sarebbe forse la Germani, e allora ci godiamo questa intrigante partita con una Vanoli che ha Cremona è arrivata proprio nel 2009 per il trasferimento a Soresina: parola al campo adesso, la diretta Cremona Brescia sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA CREMONA BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Cremona Brescia non è disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita di Serie A1 infatti non fa parte del pacchetto triplo di gare che vengono mandate in onda per la settima giornata, tuttavia sappiamo bene che l’intera programmazione del campionato di basket è appannaggio della piattaforma DAZN, dunque potrete assistere a Cremona Brescia sia in diretta streaming video, tramite dispositivi mobili come PC, tablet, smartphone o device compatibili, o una smart tv adibita all’uso, ma sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

CREMONA BRESCIA: DERBY SEMPRE INTRIGANTE!

La diretta Cremona Brescia va in scena alle ore 17:30 di domenica 10 novembre, siamo al PalaRadi e la partita è valida per la settima giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025. Si tratta di un derby sempre molto intrigante, che adesso si gioca con posizioni ben diverse in classifica: Brescia infatti si sta giocando la possibilità di vincere la regular season come aveva fatto lo scorso anno, tuttavia va anche detto che nell’ultimo turno ha perso nettamente contro Trapani, in casa, in una partita che ha confermato il valore degli Shark e fatto vedere come nessuna squadra possa realmente pensare di essere sempre al 100% della condizione.

Per quanto riguarda Cremona, la sfida della Vanoli è quella di salvarsi per la seconda stagione consecutiva: tuttavia la squadra non ha iniziato bene il suo percorso e anche nell’ultima giornata ha perso contro Scafati, un ko che può fare male perché lo scenario di classifica è delicato pur se ci sono altre squadre nella stessa condizione, la sensazione è che sarà una volata lunga e complessa e allora anche la diretta Cremona Brescia diventa importante per la Vanoli, aspettando che si giochi proviamo a fare qualche considerazione sui suoi aspetti principali che possono emergere dal PalaRadi.

DIRETTA CREMONA BRESCIA: GERMANI PER RIPARTIRE

La diretta Cremona Brescia che comincerà tra poche ore rappresenta un’occasione per ripartire da parte della Germani: questa Brescia ha ben poco da dimostrare, anche con Peppe Poeta al posto di Alessandro Magro ha fatto vedere di potersi giocare la prima posizione in regular season e certamente quello di sabato rimane un incidente di percorso, un po’ perché Trapani è un’ottima squadra e un po’ perché, appunto, è impossibile performare in maniera perfetta per 30 giornate, lo dimostra bene anche il pesantissimo ko rimediato da Milano a Trento, al netto dei problemi che l’Olimpia ha in questo momento.

D’altro canto si può anche dire che Brescia sia una squadra che, per quanto raccolto nelle ultime stagioni, abbia già spostato più avanti l’asticella: vale a dire che la Germani pensa necessariamente ai playoff e alla possibilità di arrivare in finale, dunque nel corso della stagione regolare è anche giusto sperimentare e provare cose nuove, ma soprattutto impostare ritmi che consentano di arrivare in primavera nel pieno delle forze. Questo non significa ovviamente che la diretta Cremona Brescia sia già scritta: anzi, la Vanoli ha comunque tutte le possibilità di sfruttare il momento e andare a prendersi una vittoria che nella corsa alla salvezza sarebbe più che importante.