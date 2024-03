DIRETTA/ Cremona Pistoia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (10 marzo 2024)

DIRETTA CREMONA PISTOIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Cremona Pistoia è davvero dietro l’angolo: si tratta della sfida tra le due squadre neopromosse, che hanno avuto storie diverse in epoca recente. Pistoia mancava alla Serie A1 dal 2020: come ricordiamo quel campionato non si era mai concluso a causa del Coronavirus, e la società toscana proprio per far fronte al calo economico dovuto alla pandemia aveva scelto di non iscriversi al massimo torneo, ripartendo dunque dalla Serie A2 con un progetto al ribasso, tanto che la promozione dopo tre anni non era particolarmente contemplata ma è stata accolta con grande entusiasmo, come anche e soprattutto la qualificazione alla Final Eight.

Cremona la sua Coppa Italia l’aveva storicamente vinta nel 2019, stagione in cui Meo Sacchetti aveva condotto la Vanoli anche alla semifinale playoff; la squadra era retrocessa sul campo appena prima ma aveva sfruttato il fallimento di Caserta per essere ripescata e prendersi immediatamente la gloria; poi la Serie A2 la Vanoli l’ha conosciuta davvero ma è tornata immediatamente al piano di sopra e ora è pronta a giocarsi i playoff. Noi invece siamo pronti a scoprire quello che succedererà sul parquet del PalaRadi: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la palla a due di Cremona Pistoia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONA PISTOIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Pistoia non fa parte del pacchetto delle partite che, tre per ogni giornata del torneo, vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, siano esse in chiaro o riservate agli abbonati del satellite. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

CREMONA PISTOIA: CI SI GIOCA I PLAYOFF!

Cremona Pistoia, partita che viene diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Alessandro Perciavalle e Antonio Bartolomeo, si gioca alle ore 19:00 di domenica 10 marzo: siamo al PalaRadi per la 22^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. La sfida di andata era arrivata all’ultimo turno, diventando uno spareggio per la Final Eight: l’aveva vinta Pistoia che è così volata a giocare la Coppa Italia, dove però ha perso contro Venezia che l’aveva già battuta in campionato qualche giorno prima. Il riscatto è arrivato con il successo su Tortona: la Estra dunque è tornata a sognare concretamente i playoff.

Così anche Cremona, che però deve provare a ripartire e ha ancora il dovere di guardarsi le spalle: settimana scorsa la Vanoli ha perso contro Brindisi che è ultima in classifica, la squadra lombarda è ancora abbastanza ondivaga nel suo rendimento e dunque ha bisogno di alzare leggermente il ritmo per evitare guai peggiori e soprattutto, appunto, provare a prendersi la post season. Noi adesso ci mettiamo nell’attesa della diretta di Cremona Pistoia che sarà una partita interessante e delicata, intanto possiamo tracciare alcuni dei temi principali che sono legati a questa serata di Serie A1.

DIRETTA CREMONA PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci farà compagnia tra poco la diretta di Cremona Pistoia, una partita che riguarda due squadre che sono neopromosse: entrambe stanno facendo meglio di quanto ci si potrebbe aspettare, sicuramente la Estra che è tornata in Serie A1 dopo tre anni ed è immediatamente riuscita a prendersi la qualificazione in Coppa Italia, e in termini generali dopo il pessimo avvio di campionato ha saputo svoltare ed è costantemente rimasta in zona playoff, con il sogno di tornare a giocarli dopo qualche stagione e proseguire così la crescita di un progetto che appare già solido.

A Cremona ovviamente hanno vissuto la gloria pochi anni fa, vincendo la Coppa Italia e disputando una semifinale playoff; nel corso degli ultimi campionati la Vanoli è stata una bella realtà dalla quale sono passati ottimi giocatori come Luca Vitali, i cugini Diener e Jason Rich, poi è arrivata la retrocessione ma la società lombarda è tornata immediatamente in Serie A1 e potrebbe idealmente completare l’opera arrivando ai playoff, anche se la strada non è semplicissima. Anche per questi motivi la diretta di Cremona Pistoia sarà molto importante, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose…











