DIRETTA PISTOIA TRAPANI: GLI SHARK NON SI FERMANO!

Siamo in compagnia della diretta Pistoia Trapani che si gioca alle ore 20:45 di sabato 7 dicembre, secondo anticipo nella decima giornata di basket Serie A1 2024-2025 e al PalaCarrara arrivano gli Shark che continuano a fare le onde, con la vittoria interna su Cremona la neopromossa siciliana ha addirittura agganciato Virtus Bologna e Brescia al secondo posto in classifica, sfruttando la sfida diretta tra le due corazzata e vivendo decisamente un sogno, perché come abbiamo detto più volte Trapani non ha mai nascosto le sue ambizioni (ancora quando era in Serie A2) ma sta facendo anche meglio di quanto ci si potesse aspettare.

Discorso diverso per Pistoia, che continua ad alternare ottime cose ad altre meno brillanti: sabato scorso per esempio ha perso a Treviso e dunque è tornata a faticare, ricordiamo che la Estra ha già vissuto parecchie turbolenze interne con l’esonero di Dante Calabria, già di fatto delegittimato dalla dirigenza, e adesso deve provare a navigare almeno verso una salvezza che potrebbe essere meno scontata del previsto. Aspettando che la diretta Pistoia Trapani cominci, noi dobbiamo ancora analizzare qualche aspetto che ci accompagnerà nel corso di una partita che potrebbe lanciare ancor più gli Shark o far rinascere la Estra, ma che in ogni caso ci auguriamo scoppiettante.

PISTOIA TRAPANI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Pistoia Trapani, i canali tradizionali non metteranno a disposizione le immagini della partita ma noi sappiamo bene che tutto il campionato di basket Serie A1 è appannaggio della piattaforma DAZN, anche per questa stagione. Per seguire il match in questione vi dovrete dunque riferire a questa emittente: innanzitutto sottoscrivere un abbonamento e poi dotarvi di apparecchi mobili per una visione in diretta streaming video, oppure di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA PISTOIA TRAPANI: OBIETTIVI PER ORA DIVERSI

Manca sempre meno alla diretta Pistoia Trapani, possiamo sicuramente dire che gli obiettivi delle due squadre siano diversi: vero che la Estra lo scorso anno si è qualificata per i playoff e dunque almeno sulla carta punti a giocarli ancora, ma d’altro canto quanto accaduto in estate e le vicende recenti hanno creato un’ombra che si è trasferita anche sul parquet, di conseguenza nonostante qualche bella vittoria Pistoia rimane attualmente una squadra che deve pensare a salvarsi, senza fare troppi voli pindarici e innanzitutto provando a fare quadrato rispetto alle polemiche e all’esonero di Dante Calabria, sostituito da Zare Markowski.

Per quanto riguarda Trapani invece si parlava di playoff praticamente ancor prima di timbrare la promozione, l’importante campagna acquisti ha contribuito ad aumentare l’hype per gli Shark che poi hanno risposto presente sul campo, iniziando da subito a fare risultati e ora arrivando di fatto alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, primo grande passo verso quella che potrebbe essere una stagione anche storica per il club siciliano. Il tempo ci dirà presto quello che succederà, intanto noi siamo davvero ansiosi di scoprire chi vincerà nella diretta Pistoia Trapani e ovviamente bisognerà anche stare attenti alle potenziali sorprese…