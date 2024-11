DIRETTA PISTOIA TRENTO: LA CAPOLISTA NON SI VUOLE FERMARE

La diretta Pistoia Trento è in programma per domenica 17 novembre 2024 alle ore 17:00 presso l’impianto PalaCarrara di Pistoia come partita valida per l’ottava giornata della Serie A1 di basket 2024/2025. La sfida si preannuncia abbastanza complicata per i padroni di casa guidati da coach Zare Markovski chiamato infatti a fermare quella che è di fatto la capolista del campionato: gli ospiti allenati da coach Paolo Galbiati, finora, non hanno perso nemmeno una partita ed hanno quindi conquistato ben sette vittorie consecutive in altrettante gare arrivando così a guadagnarsi tutti i quattordici punti in palio.

Dal canto suo, la compagine toscana occupa invece la decima posizione a quota sei dietro alla Reyer Venezia che ha guadagnato lo stesso numero di punti. I biancorossi hanno alternato successi e sconfitte lungo il loro cammino e sono reduci dal match perso per un solo canestro in trasferta contro la Dinamo Sassari. L’obiettivo è dunque quello di riscattarsi subito e tentare di proseguire la propria corsa per aggiudicarsi un posto nei playoff e soprattutto consolidare il proprio piazzamento lontano dalla zona retrocessione dato che alle spalle dell’Estra ci sono quattro squadre appaiate a quattro punti che non vedono l’ora di scalzare le squadre posizionate più in alto.

DIRETTA PISTOIA TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chiunque voglia seguire con i propri occhi la diretta Pistoia Trento senza doversi recare di persona al PalaCarrara dovrà obbligatoriamente disporre di un abbonamento valido a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie A1 di basket per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La diretta Pistoia Trento sarà dunque visibile via streaming utilizzando lo smart phone, il tablet oppure direttamente dal browser sul proprio pc. La gara sarà visibile sul proprio televisore se si dispone di una smart tv.

DIRETTA PISTOIA TRENTO: RISCATTARE LA DELUSIONE EUROPEA

Nella diretta Pistoia Trento, valevole per l’ottavo turno della Lega A di basket, gli ospiti avranno l’occasione di riscattarsi immediatamente dopo l’ennesima sconfitta, la quinta per l’esattezza, subita in settimana in Eurocup 2024/2025 contro il BC Wolves. La compagine bianconera, così come anche le altre squadre italiane, sta facendo fatica ad imporsi in Europa, dove occupa infatti solo l’ottava posizione nella classifica gruppo A, ma sta viaggiando molto in alto in campionato cogliendo un po’ di sorpresa non solo i propri tifosi ma in generale pure gli addetti ai lavori nonostante un roster di livello e costruito per affrontare al meglio questo torneo.

I precedenti di questa sfida sorridono inoltre sempre ai trentini che potrebbero quindi aggiudicarsi un altro successo in una trasferta storicamente favorevole. I toscani hanno infatti battuto l’Aquila per l’ultima volta nel 2016 mentre si sono dovuti arrendere negli altri incroci avvenuti nelle scorse stagioni. I biancorossi ritroveranno inoltre per la seconda volta da avversario l’assistant coach della Dolomiti Energia Fabio Bongi, classe 1972 nativo proprio di Pistoia dove ha allenato anche il settore giovanile della squadra della sua città.