Diretta Cremona Sassari/ Streaming video tv: Dinamo per rilanciarsi! (basket A1)

DIRETTA CREMONA SASSARI: BUCCHI PRENDE IL VOLO?

Cremona Sassari, partita in diretta dal PalaRadi alle ore 19:00 di domenica 9 gennaio, è valida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Match delicato, anche perché arriva dopo una lunga inattività: il Covid ha fermato le due squadre che dunque sono scese in campo per l’ultima volta prima di Natale, ma con risultati diversi. La Vanoli infatti ha proseguito nella sua striscia negativa: battuta nettamente sul parquet di Brescia, si è ritrovata ancora ultima in classifica in compagnia di Varese e Fortitudo, con la necessità quindi di riprendere una marcia che si è interrotta da tempo.

La Dinamo invece ha battuto la stessa Openjobmetis, dopo aver inseguito per tutta la partita: una rimonta importante soprattutto sul piano psicologico, ma adesso Piero Bucchi dovrà dimostrare di aver realmente svoltato rispetto alla precedente gestione di Demis Cavina. Aspettiamo che la diretta di Cremona Sassari prenda il via, e come sempre nel frattempo possiamo fare una rapida analisi di quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dall’interessante serata del PalaRadi, che tra poco ci terrà compagnia.

DIRETTA CREMONA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Sassari non è una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

DIRETTA CREMONA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cremona Sassari ci presenta una Vanoli che ha un disperato bisogno di tornare a vincere: la situazione per la società lombarda non è rosea, certamente bisognerebbe prendere in considerazione tutto il discorso legato alle vicende extra campo ma, se parliamo delle prestazioni sul parquet, la squadra di Paolo Galbiati ha mostrato qualche limite e soprattutto è entrata in una spirale negativa dopo un buon avvio, segno che forse qualcosa si è inceppata anche a livello di rapporti o alchimie e che adesso sarà difficile recuperare, a meno che qualche eventuale intervento sul mercato possa ridare fulgore e serenità a un ambiente nel quale comunque si continua a lavorare in modo sano e con passione.

A Sassari naturalmente non ci si aspetta di ripercorrere immediatamente le folate dell’era Pozzecco: lo si è capito con l’esonero del suo successore Cavina, ma Bucchi ha quasi l’obbligo di portare ai playoff una squadra che intanto è già stata eliminata dalla Champions League dove non è mai stata competitiva. Adesso il Banco di Sardegna si potrà concentrare esclusivamente sul campionato, e questo sarà certamente un bene a patto che ovviamente i risultati non tardino ad arrivare…



