Diretta Cremona Venezia/ Streaming video Rai: gara-1 al PalaRadi (semifinale playoff)

Cremona Venezia, in diretta dal PalaRadi, si gioca alle ore ore 20:45 di giovedì 30 maggio ed è gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2018-2019: torna dunque una rivalità che ha fatto da sfondo alla regular season, e ha contrassegnato la corsa al secondo posto alle spalle di Milano. Alla fine la Vanoli è riuscita a ottenere la piazza d’onore grazie alla vittoria nella sfida diretta, ma qui siamo alla post season: la Reyer, campione d’Italia due anni fa, ha sicuramente maggiore esperienza in queste sfide dall’alto di un progetto iniziato qualche tempo fa. Tuttavia la Vanoli, alla sua prima esperienza in una semifinale, impara in fretta: Meo Sacchetti, uno che lo scudetto lo ha vinto sulla panchina di Sassari, può rivaleggiare con il collega Walter De Raffaele sul piano tattico e della gestione del gruppo, inoltre i lombardi stanno bruciando le tappe e, dato assolutamente non secondario, hanno il vantaggio del fattore campo. Vedremo allora come andranno le cose in questa diretta di Cremona Venezia, solo il primo episodio di una serie che potrebbe arrivare fino alla quinta e decisiva partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Venezia sarà disponibile sia sulla televisione di stato che per gli abbonati al satellite: nel primo caso i canali sono Rai Sport e il suo gemello Rai Sport +, mentre nel secondo bisognerà selezionare Eurosport 2 sul proprio decoder. Naturalmente sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video visitando senza costi il sito www.raiplay.it; in alternativa c’è come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti tutte le gare del campionato di Serie A1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Cremona Venezia è una serie sulla carta affascinante, perchè ha tutto: una squadra che ha vinto lo scudetto contro un allenatore che lo ha fatto portando la Dinamo Sassari al miglior risultato della sua storia, una società che ha provato (riuscendoci) a inserirsi come prima avversaria di Milano sul medio-lungo periodo contro una che due anni fa era retrocessa ma, salva per il fallimento di Caserta, ha saputo programmare alla grande ed è arrivata ai playoff, riuscendo addirittura a fare il passo avanti ulteriore con la vittoria della Coppa Italia. Il secondo posto centrato in regular season è un ulteriore premio per una Vanoli che ha anche avuto il miglior giocatore della regular season (naturalmente Andrew Crawford) e che appare attrezzata in ogni singolo ruolo per rivaleggiare con Venezia. Dal canto suo la Reyer negli anni ha saputo confermare il suo gruppo storico: il fatto che il roster degli orogranata sia molto simile a quello che ha vinto il titolo la dice lunga sulle possibilità della squadra, che però avrà necessariamente bisogno di una vittoria esterna e, da questo punto di vista, dovrà fare meglio rispetto alla prima serie contro Trento in cui ha perso due volte alla BLM Group Arena senza mai raggiungere i 60 punti segnati. Questa semifinale però potrebbe essere tatticamente diversa, cioè a punteggi più alti come media: non resta che mettersi comodi e vedere quello che succederà sul parquet del PalaRadi per la prima partita…



